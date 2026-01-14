"No me interesa envejecer con dignidad": Magaly Medina reacciona ante críticas por cirugía facial

Magaly Medina respondió a sus críticos en un live en tiktok el último martes. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

Magaly Medina respondió con todo a sus críticos. La presentadora de televisión realizó un live en TikTok el último martes donde se sinceró sobre su proceso de recuperación tras someterse a un lifting, una cirugía de estiramientos facial días atrás en Buenos Aires, Argentina.

La popular ‘Urraca’ no se quedó callada y afirmó que “no le interesa envejecer con dignidad” como muchas personas, según dijo, le mencionan en sus redes sociales.

“Me dicen: ‘Magaly la perfección no existe, envejece con dignidad’. Yo les digo: no me interesa envejecer con dignidad. No tendré dignidad para eso. Tengo dignidad para otras cosas, pero para envejecer no. Gracias”, expresó.

En ese sentido, la periodista resaltó los resultados que viene teniendo la ciencia médica y estética, por lo que descartó hacer caso a los comentarios que cuestionaron su operación en el rostro.

“Ahora, hay gente que también, de repente, me mira hinchada, con mi rostro, mi cara, mis labios, mis cejas, la boca. Esto es como si te hubiera atropellado un camión. Estoy sumamente hinchada”, acotó.

Del mismo modo, contó que su esposo Alfredo Zambrano viajó a Lima para traerle sus pañuelos que vienen siendo tendencia en redes sociales. “Mi esposo viajó a Lima. Viene (a Argentina) el viernes. Le he dicho que me traiga todos los pañuelos que ve en los cajones”, señaló.