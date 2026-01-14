Últimas Noticias
"No me interesa envejecer con dignidad": Magaly Medina reacciona ante críticas por cirugía facial

Magaly Medina respondió a sus críticos en un live en tiktok el último martes.
Magaly Medina respondió a sus críticos en un live en tiktok el último martes. | Fuente: Instagram (magalymedinav)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Responde con todo! Magaly Medina también negó que vaya a operarse pronto tras el reciente estiramiento facial que se hizo en Argentina. "Estoy sumamente hinchada", expresó.

Magaly Medina respondió a sus críticos en un live en tiktok el último martes
Magaly Medina respondió a sus críticos en un live en tiktok el último martes. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

Magaly Medina respondió con todo a sus críticos. La presentadora de televisión realizó un live en TikTok el último martes donde se sinceró sobre su proceso de recuperación tras someterse a un lifting, una cirugía de estiramientos facial días atrás en Buenos Aires, Argentina.

La popular ‘Urraca’ no se quedó callada y afirmó que “no le interesa envejecer con dignidad” como muchas personas, según dijo, le mencionan en sus redes sociales.

“Me dicen: ‘Magaly la perfección no existe, envejece con dignidad’. Yo les digo: no me interesa envejecer con dignidad. No tendré dignidad para eso. Tengo dignidad para otras cosas, pero para envejecer no. Gracias”, expresó.

En ese sentido, la periodista resaltó los resultados que viene teniendo la ciencia médica y estética, por lo que descartó hacer caso a los comentarios que cuestionaron su operación en el rostro.

“Ahora, hay gente que también, de repente, me mira hinchada, con mi rostro, mi cara, mis labios, mis cejas, la boca. Esto es como si te hubiera atropellado un camión. Estoy sumamente hinchada”, acotó.

Del mismo modo, contó que su esposo Alfredo Zambrano viajó a Lima para traerle sus pañuelos que vienen siendo tendencia en redes sociales. “Mi esposo viajó a Lima. Viene (a Argentina) el viernes. Le he dicho que me traiga todos los pañuelos que ve en los cajones”, señaló.

Magaly Medina viene pasando sus vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano en Argentina.
Magaly Medina viene pasando sus vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano en Argentina. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

¿Magaly Medina se hará una nueva operación?

Magaly Medina se sinceró sobre hacerse otra nueva operación luego de que esta última tuviera tanta repercusión en medios peruanos. En un primer momento, la comunicadora bromeó con “colocarse lentes intraoculares”.

Del mismo modo, mencionó que podría “corregir los huecos de la nariz”, pero que queda descartado, ya que, por el momento, no piensa en hacerse un nuevo procedimiento estético.

“Ahorita no me operaría ni los huecos deformes de la nariz. Como me dijo el doctor, ‘¿te molesta?’, no debería molestarte, déjatelo así porque te lo pueden malograr y te puede quedar peor intentar arreglarlo”, sostuvo.

En otro momento, negó que exista una supuesta burla de la modelo y presentadora de televisión María Pía Copello, quien colgó un video poniéndose un pañuelo en la cabeza y lentes oscuros como ella luce en sus últimas publicaciones.

“María Pía no se burla, ella lo está tomando con sentido del humor como mucha gente que se ha puesto el pañuelo. Muchos seguidores míos también lo hicieron. ‘Koky Belaúnde del Perú’ también, con el taco”, bromeó.

Magaly Medina comparte sus actividades en Argentina tras cirugía facial

Magaly Medina mostró las actividades que viene realizando en Buenos Aires, Argentina, en medio de su proceso de recuperación tras someterse a una cirugía de estiramiento facial días atrás.

La popular ‘Urraca’ publicó el último lunes un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram. En la primera imagen, Magaly usa una blusa y un short para dormir. La conductora de televisión está sentada en el sillón de una sala mientras lee un libro de Isabel Allende.

En otro video, se ve a la periodista echada en una cámara hiperbárica con un nebulizador mientras muestra “orgullosamente sus moretones postcirugía”. Del mismo modo, se ve a Magaly paseando por una de las calles de la capital argentina junto a su esposo, Alfredo Zambrano.

Otra imagen muestra a Medina viendo pañoletas dentro de una tienda. “Mis pañuelos para seguir imponiendo estilo”, escribió. Finalmente, la comunicadora de 62 años mostró un delicioso Pollo con maní y una bola de arroz en un pote. “Un platillo peruano”, acotó.

