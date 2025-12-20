Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, revela que vive con su novio y comparte una foto siendo engreída por él

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, se animó a revelar un aspecto poco conocido de su vida a través de sus redes sociales. La joven abogada sorprendió a varios de sus seguidores en Instagram al confirmar que actualmente convive con su pareja.

La revelación se dio luego de que activara la herramienta de preguntas en sus historias. Entre las consultas que recibió, un usuario le preguntó: "¿Vives con tu novio?". Gianella no evitó el tema y respondió acompañando su mensaje con una escena cotidiana de su hogar.

En la imagen, se observa a su pareja en la cocina preparando un plato tradicional peruano. Junto a la fotografía, Gianella escribió: "Sí, y me prepara lomo saltado".

La publicación no tardó en viralizarse y generó diversas reacciones. Muchos aplaudieron la naturalidad con la que la hija de Melissa Klug mostró un momento simple de su vida íntima, lejos de polémicas.

Gianella Marquina compartió una historia en Instagram al lado de su pareja.Fuente: IG: Gianella Marquina

Gianella Marquina inició proceso para congelar sus óvulos

Además de esta revelación sobre su vida en pareja, Gianella Marquina también compartió recientemente una noticia vinculada a su salud reproductiva. A través de su cuenta de Instagram, informó que iniciará el proceso de congelación de óvulos, un procedimiento que había postergado por motivos médicos.

La joven explicó que fue diagnosticada con el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), una condición que afectó su reserva ovárica. Tras seguir un tratamiento y realizar controles médicos, logró estabilizar su nivel de "hormona antimülleriana".

"Mis ovarios llenitos, ya no falta nada para congelar mis óvulos", escribió Gianella en una historia acompañada de una ecografía.