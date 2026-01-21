Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cantante César BK denuncia supuesta agresión de Leslie Shaw y su novio: "Solicité garantías por mi vida"

César BK denuncia agresión física y verbal por parte de Leslie Shaw y a su novio 'El Prefe'.
César BK denuncia agresión física y verbal por parte de Leslie Shaw y a su novio 'El Prefe'. | Fuente: Instagram (cesarbkofficial)/(elprefe_)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Felizmente, todo está grabado", expresó el cantante César BK asegurando que ya denunció a Leslie Shaw y a su pareja, conocido como 'El Prefe', tras recibir amenazas.

César BK denuncia a Leslie Shaw y a su novio 'El Prefe' por agresión física y verbal
César BK denuncia a Leslie Shaw y a su novio 'El Prefe' por agresión física y verbal. | Fuente: Instagram (cesarbkofficial)

César BK denunció una supuesta agresión física —y verbal— de Leslie Shaw y su novio el cantante cubano Leo Chil, conocido como 'El Prefe'.

Por medio de un video, publicado el último martes en su cuenta de Instagram, el cantante e influencer mostró cómo recibió insultos por parte de Shaw y el artista extranjero. “¡Cállate el hocico!”, se escucha gritar a la ‘La barbie de la cumbia’ quien estaba junto a ‘El Prefe’

Del mismo modo, se oye a César Augusto Bernales Koc, conocido como César BK, reclamar a sus presuntos agresores. “¿Así crees que soluciona las cosas? ¿con golpe?”, expresó indignado el cantante peruano.

Es así como el músico colocó un video en sus redes sociales donde contó cómo sucedieron los hechos afirmando que “está todo grabado y en manos de la justicia”.

“El día de hoy sufrí una agresión física y verbal por parte de las dos personas que aparecen en el inicio del video. Sufrí un golpe lanzado cobardemente de parte del novio de la señorita. Después de golpearme, decidió protegerse con la seguridad que tenía”, aseveró.

Seguidamente, el también tiktoker mencionó que, para evitar que Leslie Shaw y su pareja “tergiversen las cosas”, se aseguró de dos cosas importantes: “cámaras en el local que captaron todo y testigos que vieron todo desde el inicio”.

César BK asegura que ya presentó una denuncia contra Leslie Shaw y 'El Prefe'.
César BK asegura que ya presentó una denuncia contra Leslie Shaw y 'El Prefe'. | Fuente: Facebook (Cesar BK)

César BK revela que ya presentó la denuncia a la Policía

César BK contó que, otro de los motivos para realizar el video, es para informarles a sus seguidores que ya puso la denuncia correspondiente.

“Ya todo está en manos de la justicia y estoy seguro de que van a poder actuar de la manera correcta y también porque recibí amenazas por parte de estas personas”, acotó.

Del mismo modo, el intérprete de cumbia y balada mencionó que “prefiere no ser tibio” con la situación por lo ya solicitó garantías para su vida.

“Estoy haciendo una solicitud de garantías por mi vida. Me parece pésimo que una persona decida ir a otro país para terminar cometiendo este tipo de actos.

Finalmente, aconsejó al cantante de cumbia Sergio Romero ‘Chechito’ que se cuide de posibles agresiones de Leslie Shaw y su novio. “Hoy me pasó a mí. ‘Chechito’ cuídate, hermano, quien sabe que pueda pasar mañana”, concluyó.

Hasta el momento, Leslie Shaw no se pronuncia sobre la pregunta agresión a César BK.
Hasta el momento, Leslie Shaw no se pronuncia sobre la pregunta agresión a César BK. | Fuente: Instagram (leslieshaw)

¿Por qué Leslie Shaw y su novio agredieron a César BK?

César BK afirmó desconocer los motivos por los cuáles Leslie Shaw y 'El Prefe' decidieron agredirlo.

"De la nada, él se acercó y me dijo: 'Tú eres el que tiene problemas con mi mujer, ¿no?'. Yo le dije: 'sal de acá brother' y el chico atinó a darme un golpe en la cara. Luego, cuando quise reaccionar se fue detrás de su seguridad", declaró a Trome.

En efecto, el músico mencionó que había terminado de grabar una publicidad para una radio local en Villa El Salvador cuando de repente el cubano se acercó para agredirlo. "Lo ha calculado de esa manera y encima vienes de otro país a agredir", señaló.

Por otra parte, mencionó no saber si el motivo habría sido por diferencias musicales con Leslie Shaw a quien "no considera que sea una dama".

"Se dijo que ella se había copiado de una canción mía y se la agarró conmigo. Yo no le hice nada a ese brother y los problemas con ella eran únicamente de lo musical (…) Lo que ha sucedido fue un acto de vandalismo, ya no somos niños para andar con esas tonteras", mencionó.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
cesar bk Leslie Shaw El Prefe Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA