Cantante César BK denuncia supuesta agresión de Leslie Shaw y su novio: "Solicité garantías por mi vida"

César BK denuncia a Leslie Shaw y a su novio 'El Prefe' por agresión física y verbal. | Fuente: Instagram (cesarbkofficial)

César BK denunció una supuesta agresión física —y verbal— de Leslie Shaw y su novio el cantante cubano Leo Chil, conocido como 'El Prefe'.

Por medio de un video, publicado el último martes en su cuenta de Instagram, el cantante e influencer mostró cómo recibió insultos por parte de Shaw y el artista extranjero. “¡Cállate el hocico!”, se escucha gritar a la ‘La barbie de la cumbia’ quien estaba junto a ‘El Prefe’

Del mismo modo, se oye a César Augusto Bernales Koc, conocido como César BK, reclamar a sus presuntos agresores. “¿Así crees que soluciona las cosas? ¿con golpe?”, expresó indignado el cantante peruano.

Es así como el músico colocó un video en sus redes sociales donde contó cómo sucedieron los hechos afirmando que “está todo grabado y en manos de la justicia”.

“El día de hoy sufrí una agresión física y verbal por parte de las dos personas que aparecen en el inicio del video. Sufrí un golpe lanzado cobardemente de parte del novio de la señorita. Después de golpearme, decidió protegerse con la seguridad que tenía”, aseveró.

Seguidamente, el también tiktoker mencionó que, para evitar que Leslie Shaw y su pareja “tergiversen las cosas”, se aseguró de dos cosas importantes: “cámaras en el local que captaron todo y testigos que vieron todo desde el inicio”.