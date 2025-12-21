"Mentiroso, infiel, abusivo": Pamela López lanza duros mensajes tras entrevista de Cueva y Pamela Franco

Pamela López sorprendió al publicar duros mensajes en sus historias en Instagram la noche del último sábado luego de que se difundiera la entrevista de Christian Cueva y Pamela Franco en el set de Esta noche, programa conducido por Ernesto Pimentel con su personaje de la 'Chola Chabuca'.

La trujillana de 38 años compartió algunas reflexiones que serían dirigidas a su —todavía— esposo Christian Cueva, quien ya le solicitó formalmente el divorcio por medio de sus abogados. “Tu boca puede engañar a muchos, pero tu mente no engaña a Dios”, se lee en un primer mensaje acompañado de una cita bíblica.

Del mismo modo, Pamela López, quien mantiene una relación con el cantante Paul Michael, escribió diversos calificativos que serían cuestionamientos hacia el padre de sus tres hijos.

“Egoísta, manipulador, mentiroso, hedonista, infiel, libertino, desleal, interesado, colérico, impulsivo, maltratador, abusivo. ¿Te suena familiar? Esa es la esencia del psicópata, narcisista y no cambiará jamás. Solo cambiará la máscara que use ante la sociedad y sus nuevas víctimas”, expresó la también animadora.

En otro último post, Pamela difundido este domingo otra última frase: “Un día, mi hijo mirará hacia atrás y dirá: ‘No importa cuántas veces la vida intentó quebrar a mi madre, ella nunca se detuvo. Se levantó, más fuerte, más feroz, se ajustó la corona cada vez por mí’”.

Pamela Franco y Christian Cueva se presentaron en televisión por primera vez

Pamela Franco y Christian Cueva confesaron su amor juntos en televisión por primera vez y hablaron de las dificultades que pasaron para poder sobrellevar su romance en medio de rupturas y polémicas mediáticas.

Fue en el programa Esta noche, conducido por la 'Chola Chabuca', que la cumbiambera recalcó que ahora busca poder fortalecer su relación con el futbolista peruano.

"Más que una oportunidad para el amor es una oportunidad para los dos. Yo siempre he sentido por él algo muy fuerte, frente a cámaras sería imposible describirlo con palabras”, expresó la cantante dejando caer unas lágrimas.

En ese sentido, recalcó que “nunca estuvo con alguien por interés” rechazando cualquier rumor que afirme lo contrario.

"La gente puede decir muchísimas cosas. Estoy segura de que él se da cuenta de lo que siento cuando lo miro, cuando lo toco, cuando le hablo. En cada momento que hemos pasado siempre, yo sé que más que decirle te amo, cuando lo miro expreso todo. Lo que más me importa es que él sepa las cosas como son”, recalcó.

Por su parte, Christian Cueva reveló que cosas lo enamoraron de Pamela Franco.

“En realidad, [me enamoró] el corazón que tiene. Miro siempre la nobleza que tiene, la humildad. Ella nunca me grita por los errores que pueda cometer. Siempre me conversa y me habla. Ella y yo queremos seguir en la misma línea”, comentó el deportista.