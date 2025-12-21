Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Mentiroso, infiel, abusivo": Pamela López lanza duros mensajes tras entrevista de Cueva y Pamela Franco

Pamela López lanza duros mensajes tras entrevista de Christian Cueva y Pamela Franco.
Pamela López lanza duros mensajes tras entrevista de Christian Cueva y Pamela Franco. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Tu boca puede engañar a muchos, pero tu mente no engaña a Dios", dijo Pamela López en sus redes sociales luego de las confesiones de Christian Cueva y Pamela Franco en televisión.

Pamela López sorprendió al publicar duros mensajes en sus historias en Instagram la noche del último sábado luego de que se difundiera la entrevista de Christian Cueva y Pamela Franco en el set de Esta noche, programa conducido por Ernesto Pimentel con su personaje de la 'Chola Chabuca'.

La trujillana de 38 años compartió algunas reflexiones que serían dirigidas a su —todavía— esposo Christian Cueva, quien ya le solicitó formalmente el divorcio por medio de sus abogados. “Tu boca puede engañar a muchos, pero tu mente no engaña a Dios”, se lee en un primer mensaje acompañado de una cita bíblica.

Del mismo modo, Pamela López, quien mantiene una relación con el cantante Paul Michael, escribió diversos calificativos que serían cuestionamientos hacia el padre de sus tres hijos.

“Egoísta, manipulador, mentiroso, hedonista, infiel, libertino, desleal, interesado, colérico, impulsivo, maltratador, abusivo. ¿Te suena familiar? Esa es la esencia del psicópata, narcisista y no cambiará jamás. Solo cambiará la máscara que use ante la sociedad y sus nuevas víctimas”, expresó la también animadora.

En otro último post, Pamela difundido este domingo otra última frase: “Un día, mi hijo mirará hacia atrás y dirá: ‘No importa cuántas veces la vida intentó quebrar a mi madre, ella nunca se detuvo. Se levantó, más fuerte, más feroz, se ajustó la corona cada vez por mí’”.

Pamela Franco y Christian Cueva se presentaron en televisión por primera vez

Pamela Franco y Christian Cueva confesaron su amor juntos en televisión por primera vez y hablaron de las dificultades que pasaron para poder sobrellevar su romance en medio de rupturas y polémicas mediáticas.

Fue en el programa Esta noche, conducido por la 'Chola Chabuca', que la cumbiambera recalcó que ahora busca poder fortalecer su relación con el futbolista peruano.

"Más que una oportunidad para el amor es una oportunidad para los dos. Yo siempre he sentido por él algo muy fuerte, frente a cámaras sería imposible describirlo con palabras”, expresó la cantante dejando caer unas lágrimas.

En ese sentido, recalcó que “nunca estuvo con alguien por interés” rechazando cualquier rumor que afirme lo contrario.

"La gente puede decir muchísimas cosas. Estoy segura de que él se da cuenta de lo que siento cuando lo miro, cuando lo toco, cuando le hablo. En cada momento que hemos pasado siempre, yo sé que más que decirle te amo, cuando lo miro expreso todo. Lo que más me importa es que él sepa las cosas como son”, recalcó.

Por su parte, Christian Cueva reveló que cosas lo enamoraron de Pamela Franco.

“En realidad, [me enamoró] el corazón que tiene. Miro siempre la nobleza que tiene, la humildad. Ella nunca me grita por los errores que pueda cometer. Siempre me conversa y me habla. Ella y yo queremos seguir en la misma línea”, comentó el deportista.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael.
Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela López se pronuncia tras demanda de divorcio causal de Christian Cueva

Pamela López se pronunció luego de que Christian Cueva presentara una demanda de divorcio por causal. Fue a través del programa Magaly TV: la firme que la trujillana expresó su postura frente a la manera en que se viene desarrollando el proceso iniciado por el futbolista.

Ella coincidió con lo señalado por Magaly Medina, quien indicó que los divorcios por causal suelen extenderse por mucho tiempo. En ese sentido, la influencer sostuvo que este tipo de acciones no agilizan la separación, sino que la complican aún más

"Es un tema de nunca acabar, sin embargo, el entorno que tiene él es bastante complicado. En vez de resolver, complican las cosas. Cada uno ve sus propios intereses y los que menos importan son mis hijos", declaró.

Asimismo, explicó que, aunque desea divorciarse de Christian Cueva, nunca planteó hacerlo por causal. Según indicó, su intención siempre fue llevar el proceso de manera conciliadora, considerando que ambos tienen hijos en común.

"Si bien salí a pedírselo, fue para hacerlo conciliando, porque entre nosotros no hay amor, pero tenemos hijos y yo dejo que los vea más de lo que dice la conciliación", señaló.

Pamela López publicó duros mensajes en sus historias en Instagram.

Pamela López publicó duros mensajes en sus historias en Instagram.Fuente: Instagram (pamelalopezoficial)

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Pamela López Christian Cueva Pamela Franco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA