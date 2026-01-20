Magaly Medina llegó a Lima y dio sorpresivo anuncio sobre su regreso en 'Magaly TV: La Firme'

Magaly Medina llegó al aeropuerto Jorge Chávez acompañada de su esposo Alfredo Zambrano. |
Magaly Medina regresará a ATV con su programa Magaly TV: La Firme
Magaly Medina volverá a la televisión. Luego de varias especulaciones, ATV confirmó el regreso de la periodista y conductora del programa Magaly TV: La Firme a la pantalla chica.
Por medio de un video, hecho con Inteligencia Artificial (IA), el canal compartió el anuncio de la vuelta del programa con un personaje encapuchado grabando a una pareja besándose en un auto, para luego seguirlos a un hotel.
Es así como el misterioso hombre se dirige a las instalaciones de ATV para entregarle un USB a la popular 'Urraca', quien aparece —en una personificación de IA— usando su pañoleta en la cabeza y luciendo gafas oscuras, tal como se dejó ver en los últimos días tras su cirugía facial en Argentina.
Finalmente, se escucha la clásica canción de entrada de Magaly TV: La Firme anunciando así el regreso del programa sin revelar la fecha del estreno. "Pronto", se lee en el anuncio.
"Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood. Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la tv. ¿Quién crees que caerá primero esta temporada? Magaly TV", expresa la publicación.
Magaly Medina anunció un retraso de su programa Magaly TV: La Firme
Días atrás, Magaly Medina anunció un retraso de su programa Magaly TV: La Firme este 2026. Por medio de una transmisión en TikTok, la comunicadora fue consultada sobre su retorno debido a un primer anuncio de ATV de que el programa empezaría el lunes 3 de febrero.
"Bueno, justamente hoy hablaba con el doctor que yo iniciaba el primer lunes de febrero", comenzó diciendo la periodista.
A pesar de afirma que seguirá en el programa, Medina no quiso confirmar la fecha de su retorno debido al proceso de recuperación que viene teniendo en Argentina tras hacerse una cirugía facial.
"No sé si voy a pedirle al canal postergar unos días más mi inicio, porque yo iniciaba el primer lunes de febrero, pero mi salud está primero también", comentó.
En otro momento, un usuario le escribió: "Te extrañamos". Dicho mensaje fue respondido por la 'Urraca' resaltando que no está de vacacione y que su ausencia es más por un tema de salud.
"Me extrañan. Bueno, sigan extrañándome porque yo de verdad no he tomado vacaciones. Estoy descansada, estoy leyendo, mirando películas, pero, francamente, vacacionando no estoy. Estoy viendo unas cosas de lo que pasa en Perú", acotó.