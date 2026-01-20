Magaly Medina llegó a Lima y dio sorpresivo anuncio sobre su regreso en 'Magaly TV: La Firme'

Magaly Medina llegó a Lima. Luego de realizarse una mediática cirugía facial en Buenos Aires, Argentina, la popular ‘Urraca’ arribó este martes al aeropuerto Jorge Chávez donde estuvo acompaña de su esposo, Alfredo Zambrano.

En un video, compartido por el tiktoker Ric La Torre, se ve a la comunicadora usando una pañoleta colorida en la cabeza y lentes oscuros. La también presentadora de televisión apareció llevando sus maletas mientras Zambrano aparece detrás de ella.

“¡Ultimo minuto! Magaly Medina regresó a Perú junto al notario luego de cirugía y alista su retorno a la televisión”, se lee en el video difundido por el creador de contenido.

La propia Magaly Medina también reposteó otro video donde se le ve llevando su equipaje en el aeropuerto en Lima mientras conversa con una de sus trabajadoras. “Seguiré usando pañuelo y lentes”, escribió en otro reciente post en TikTok.

Eso no es todo. Magaly sorprendió al compartir en sus redes sociales el video promocional que confirma su regreso a ATV con su programa Magaly TV: La Firme. “Empezamos la cuenta regresiva”, escribió la comunicadora confirmando así su retorno.

Cabe resaltar que, hasta el momento, no se conoce una fecha exacta del estreno de la nueva temporada de Magaly TV. No obstante, se sabe que saldrán nuevos ‘ampays’ y otras revelaciones que impactarán en medios de la farándula local.