Valeria Piazza deja la conducción de 'América Hoy' y explica el motivo: "Lo di todo en esta temporada"

Valeria Piazza dejó la conducción de América Hoy este viernes 3 de octubre. La exreina de belleza peruana se despidió de sus seguidores y sus compañeros del magazine anunciando su salida luego de haber vuelto en abril de este año en reemplazo de Brunella Horna.

En la última emisión del programa televisivo, la modelo y exMiss Perú mencionó que su salida de América Hoy ya estaba prevista para antes, pero que decidió prolongarla.

“Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en América Hoy. De hecho, iba a ser hasta el 31 de julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga”, expresó la comunicadora de 33 años.

Del mismo modo, explicó que su alejamiento de América Hoy es para enfocarse en otros proyectos profesionales. “Yo quiero agradecerles a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con el productor Armando (Tafur) antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos, qué cumplir con los contratos”, sostuvo.

Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza conducen el programa América Hoy. | Fuente: @americahoytv

¿Valeria Piazza descartó regresar a América Hoy?

A pesar de anunciar su salida, Valeria Piazza no cerró la posibilidad de regresar en otra oportunidad al programa América Hoy sea como invitada o conductora.

“Nadie sabe, pero cuando los chicos salen de vacaciones yo empiezo a hacer todos los programas de verano de diciembre hasta febrero. Vamos a ver qué pasa más adelante, yo siempre digo que lo he dado toda esta temporada, siento que nos hemos divertido muchísimo. Más que compañeros somos amigos”, manifestó.

Acto seguido, Ethel Pozo mencionó su pesar por la partida de Piazza del programa esperando que pronto pueda regresar. "Te vamos a extrañar y esperamos de verdad que vengas prontito", exclamó la hija de Gisela Valcárcel.

Es así como la presentadora de televisión se emocionó deslizando que no es un adiós definitivo. "Claro que sí. Cuando ustedes me necesiten, voy a estar acá. He aprendido muchísimo de la televisión este año, he crecido en la carrera y en la conducción", dijo Valeria derramando unas lágrimas.

Valeria Piazza está casada con Pierre Cateriano desde el 19 de noviembre de 2022. | Fuente: Instagram

América Hoy continúo al aire tras anuncio de cierre de Gisela Valcárcel

América Hoy volvió a emitirse con normalidad pese a su supuesta cancelación, luego de la controversia que involucró a Gisela Valcárcel, figura histórica de América Televisión, semanas atrás.

Antes de la emisión del programa, Valcárcel publicó un mensaje en redes sociales asegurando que Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América TV, le había prohibido el ingreso a las instalaciones del canal 4. Esto generó una controversia, tanto así, que la popular 'señito' aseguró que el magazine no volvería a emitirse en TV.

Sin embargo, el miércoles 27 de agosto, América Hoy salió en vivo en su horario habitual. En la transmisión, los conductores hicieron referencia directa a la polémica con Valcárcel y prometieron que contarían lo que sucedió.

Por su parte, Ethel Pozo regresó a la conducción del programa luego de diez días de ausencia debido al viaje que hizo a España junto a su esposo Julián Alexander y su hija mayor, quien se quedó estudiando arquitectura en el país europeo.