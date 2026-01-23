Alianza Lima rechazó actos de violencia y anunció acciones legales tras incidentes en entrenamiento

El club Alianza Lima exhortó a sus hinchas y al público en general a vivir la ‘Noche Blanquiazul’, que se realizará este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva, en un ambiente de “tranquilidad y de absoluto respeto”.

A través de un comunicado, la institución íntima informó que viene coordinando con las autoridades correspondientes para garantizar que el evento se desarrolle con las medidas de seguridad necesarias, priorizando “el orden y el respeto” tanto dentro como fuera del recinto deportivo.

El pronunciamiento se produce tras los hechos de violencia registrados durante el entrenamiento del primer equipo, ocurridos el último jueves.

En ese sentido, Alianza Lima expresó su “rechazo absoluto a cualquier forma de violencia” y señaló que este tipo de situaciones no deben repetirse, precisando además que lo sucedido “no refleja el comportamiento ni el sentir de la familia íntima”.

“Somos firmes en la integridad y protección de nuestro plantel, cuerpo técnico y trabajadores del club, y no permitiremos ninguna conducta que ponga en riesgo la seguridad de los mismos”, señaló el escrito.

Finalmente, el club blanquiazul informó que ha iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables que ingresaron a sus instalaciones a fin de “ejecutar de manera drástica las acciones legales que correspondan”.

“Como club deportivo con más de un siglo de historia, reafirmamos nuestro compromiso con un fútbol sin violencia, así como con el respeto y con la convivencia pacífica, principios que forman parte de la identidad de Alianza Lima”, concluyó.