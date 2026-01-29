Abogado de mujer que denunció a futbolistas señala que intentaron comunicarse con ella: "Creo que fue solo Carlos Zambrano"

El abogado argentino Luis Deuteris, defensor de la joven que denunció a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunta agresión sexual en Montevideo, señaló que los implicados trataron de contactar a su patrocinada al día siguiente de ocurrido los hechos.

"Intentaron comunicarse con ella al día siguiente. Primero en persona y después a través de una persona que dijo: 'Mira, te queremos contactar', pero ella no aceptó los llamados", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Al ser consultado sobre si los tres jugadores intentaron establecer comunicación con la víctima, el letrado añadió: "No, no (los tres), creo que fue solo Carlos Zambrano".

Pericias confirman lesiones en la agraviada

Deuteris se refirió también a las pruebas recabadas por la justicia argentina, donde se sentó la denuncia inicial debido a que la víctima tuvo que viajar de urgencia a Buenos Aires por falta de recursos para quedarse en Uruguay.

Al respecto, el abogado aseguró que la Fiscalía actuó bajo estrictos protocolos internacionales, realizando análisis psicológicos, pericias a la ropa incautada y exámenes médicos.

"Se han hecho pericias físicas que han evidenciado lesiones en la persona de la víctima", afirmó.

Deuteris admitió que la primera versión que vio en redes "concordaba bastante con lo que ella había denunciado" | Fuente: RPP

Competencia de la justicia uruguaya

En otro momento, el abogado explicó que, aunque la denuncia y las primeras diligencias se realizaron en Argentina, la competencia legal recaerá finalmente en los tribunales de Uruguay, lugar donde ocurrieron los presuntos hechos.

"La causa, en breve, va a estar 'cruzando el río', como decimos nosotros, radicándose en Montevideo. Y allí el juez tomará las decisiones o las diligencias que considere pertinentes", indicó.

Será la justicia uruguaya la que decida si cita a los jugadores para declarar, si ordena su comparecencia virtual o si dicta alguna medida restrictiva.

Sobre la filtración de chats y la amiga

En cuanto a la circulación de supuestas transcripciones de la denuncia en redes sociales, Deuteris admitió que la primera versión que vio "concordaba bastante con lo que ella había denunciado", aunque expresó su sorpresa por la filtración de documentos que deberían ser reservados.

Finalmente, sobre la amiga que acompañó a la denunciante y que sería una testigo clave, el abogado señaló que intentó que se comunicara con él, pero ve poco probable que suceda. "Yo no creo que lo haga", sentenció.