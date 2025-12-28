Un fichaje más para Cienciano: el ecuatoriano Kevin Becerra es nuevo refuerzo del 'Papá'

Cienciano se arma para lo que será la temporada 2026. Y es que en el Cusco no solo apuntan a brillar en la Liga1, sino también a superar -en un inicio- la ronda preliminar de la Copa Sudamericana.

Por ello es que la directiva de Cienciano ha concretado fichajes y el más reciente es el del defensa ecuatoriano Kevin Becerra. Se sumará al plantel del 'Papá', que actualmente dirige el entrenador Horacio Melgarejo para dar inicio a la pretemporada.

"El futbolista ecuatoriano Kevin Becerra es nuevo refuerzo de Cienciano para la temporada 2026. El defensor de 29 años tuvo un paso por el fútbol peruano en el 2024 vistiendo la camiseta de Chankas CYC", mencionó el club tanto en su página web como redes sociales oficiales.

Cienciano suma más fichajes pensando en el 2026

Después, dieron un breve repaso por la carrera de su nuevo futbolista que tiene experiencia en la liga peruana de primera división.

"Este 2025, disputó 36 partidos con Libertad FC de su país, club con el que obtuvo la clasificación a Copa Sudamericana. El año pasado, jugando en Chankas CYC, disputó un total de 32 encuentros, consolidándose como titular en el cuadro andahuaylino", agregaron.

Más adelante, desde Cienciano se mostraron confiados en que Kevin Becerra destaque a lo largo de la nueva campaña. Apunta a pelear un puesto de titular en el 'Papá de América'.

"Con más de diez años de experiencia en el fútbol profesional, Kevin buscará hacer historia con Cienciano en esta temporada. El central estará llegando en los próximos días a Cusco para iniciar la pretemporada con el resto del plantel", finalizaron en tierras cusqueñas.

¿Cuántos fichajes lleva Cienciano?

Además de Kevin Becerra, en Cienciano ya tiene a otros seis refuerzos para luchar por los objetivos en la temporada 2026 que se viene.

Estos son Matías Succar, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Ademar Robles, Gerson Barreto e Ítalo Espinoza. Quién sí dejó el plantel en las últimas horas fue el volante Cristian Neira. "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Club Cienciano por abrirme sus puertas y permitirme ser parte de una institución con tanta historia y pasión. Ha sido un honor defender estos colores", dijo vía Instagram.