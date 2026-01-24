Lionel Messi y el Inter Miami aterrizan en Lima para la Noche Blanquiazul 2026

La delegación arribó a la capital peruana y se trasladó de inmediato bajo un estricto resguardo policial hacia un conocido hotel en el distrito de Miraflores.

El astro argentino Lionel Messi, junto a todo el plantel del Inter Miami CF, ya se encuentra en suelo peruano para el encuentro amistoso con Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026.

La llegada del equipo estadounidense estuvo marcada por la gran expectativa de los hinchas, quienes se congregaron masivamente en los exteriores del hotel.

El plantel se movilizó en dos buses; el primero de ellos, con lunas totalmente polarizadas, trasladó a los jugadores e ingresó por la puerta principal, lo que impidió que los fanáticos pudieran ver directamente a Messi. En una segunda unidad hizo su ingreso el comando técnico.

El Inter Miami se enfrentará este sábado a las 5:00 p. m. a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en un duelo amistoso programado por la Noche Blanquiazul 2026.