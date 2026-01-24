Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lionel Messi y el Inter Miami aterrizan en Lima para la Noche Blanquiazul 2026

A pesar de las medidas de seguridad que evitaron el contacto físico o la toma de fotografías, el fervor de la hinchada por el jugador argentino no ha cesado.
A pesar de las medidas de seguridad que evitaron el contacto físico o la toma de fotografías, el fervor de la hinchada por el jugador argentino no ha cesado. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La delegación arribó a la capital peruana y se trasladó de inmediato bajo un estricto resguardo policial hacia un conocido hotel en el distrito de Miraflores.

Descentralizado
00:00 · 01:10

El astro argentino Lionel Messi, junto a todo el plantel del Inter Miami CF, ya se encuentra en suelo peruano para el encuentro amistoso con Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026.

La delegación arribó a la capital peruana y se trasladó de inmediato bajo un estricto resguardo policial hacia un conocido hotel en el distrito de Miraflores.

La llegada del equipo estadounidense estuvo marcada por la gran expectativa de los hinchas, quienes se congregaron masivamente en los exteriores del hotel. 

El plantel se movilizó en dos buses; el primero de ellos, con lunas totalmente polarizadas, trasladó a los jugadores e ingresó por la puerta principal, lo que impidió que los fanáticos pudieran ver directamente a Messi. En una segunda unidad hizo su ingreso el comando técnico.

El Inter Miami se enfrentará este sábado a las 5:00 p. m. a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en un duelo amistoso programado por la Noche Blanquiazul 2026.

Lionel Messi y el Inter Miami aterrizan en Lima para la Noche Blanquiazul 202
A pesar de las medidas de seguridad que evitaron el contacto físico o la toma de fotografías, el fervor de la hinchada por el jugador argentino no ha cesado. | Fuente: RPP
Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Noche Blanquiazul 2026 Lionel Messi Inter Miami Alianza Lima

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA