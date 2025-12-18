Más de 50 heridos en disturbios en el estadio de Medellín tras la final de Copa Colombia

Los desórdenes comenzaron al finalizar el partido que Nacional ganó 1-0 a Independiente de Medellín, cuando centenares de aficionados del DIM, armados con palos, tubos y artefactos de pólvora, invadieron el campo de juego y protagonizaron una riña que obligó a la intervención policial.

Más de 50 personas resultaron lesionadas en unos disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al concluir anoche la final de la Copa Colombia, ganada por Atlético Nacional a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), confirmaron este jueves las autoridades.

Los desórdenes comenzaron al finalizar el partido que Nacional ganó 1-0, cuando centenares de aficionados de la grada del Medellín armados con palos, tubos y artefactos de pólvora invadieron el campo de juego y protagonizaron una riña que obligó a la intervención policial.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dijo que las autoridades están trabajando para identificar a quienes participaron en los desmanes, en los que incluso se arrojaron sillas y vallas de protección y que dejaron también a varios policías lesionados.

"Se registró una asistencia de más de 43.000 personas; en materia de salud, 52 personas fueron atendidas y una tuvo que ser trasladada a un centro asistencial", manifestó Villa.

Luego del pitazo final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, hubo disturbios en el estadio Atanasio Girardot.



Iniciaron en la tribuna norte, dónde se ubica la barra Rexixtenxia Norte.



El Undmo de la Policía tuvo que intervenir. pic.twitter.com/8Sx1yE3N1V — Pablo Andrés Santa A (@psanta55) December 18, 2025

El funcionario agregó que en los disturbios, que se propagaron a los alrededores del estadio, "hubo personas que fueron detenidas" y se decomisaron bengalas, artefactos explosivos improvisados y una gran cantidad de pólvora.

"No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs. un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia", manifestó por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X.

El alcalde agregó que los promotores de la violencia tendrán que pagar las consecuencias porque "el que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley".

El partido de ida de la final de la Copa Colombia, jugado en el mismo estadio, había terminado empatado sin goles y anoche, en el de vuelta, Atlético Nacional ganó 1-0 con gol del lateral Andrés Román, tras un pase del uruguayo Camilo Cándido.

Los desórdenes demoraron la premiación del campeón, que se hizo una vez retornó la calma al estadio y sin la presencia de hinchas en la grada.