Sigue en el proyecto: Abel Ferreira renovó como DT de Palmeiras hasta el 2027

Confirmado. Palmeiras anunció que renovó hasta diciembre de 2027 el contrato de su técnico, el portugués Abel Ferreira, pese a que la de 2025 fue su primera temporada sin títulos tras los diez cosechados entre 2020 y 2024.

Ferreira fue contratado por el conjunto verde de Sao Paulo en octubre de 2020 en el lugar de Vanderlei Luxemburgo y es actualmente el entrenador más exitoso en la historia del Palmeiras junto a Oswaldo Brandão, con diez títulos.

Bajo su comando, Palmeiras se consolidó como uno de los mejores de Brasil y de Sudamérica, con dos títulos de la Libertadores (2020 y 2021), dos del Campeonato Brasileño (2022 y 2023), uno de la Recopa Sudamericana (2022), uno de la Copa do Brasil (2020), uno de la Supercopa do Brasil (2023) y tres del Campeonato Paulista (2022, 2023, y 2024).

Con el portugués como estratega, el 'verdao' suma 229 victorias, 93 empates y 74 derrotas en 395 partidos, con 672 goles anotados y 320 sufridos.

Abel Ferreira no se mueve de Palmeiras

En 2025, sin embargo, fue derrotado en la final del Campeonato Paulista por Corinthians, eliminado prematuramente de la Copa do Brasil y superado por Flamengo tanto en la final de la Copa Libertadores como en la disputa por el título del Campeonato Brasileño.

La renovación de su contrato, que vencía el 31 de diciembre de este año, era dada como un hecho pese a la falta de títulos, pero aún no había sido confirmada por el club.

"A lo largo de estos cinco años aquí, me fui identificando con los valores y los principios del club. Para mí Palmeiras es un estilo de vida y una forma de vivir", afirmó Ferreira en declaraciones citadas en un comunicado del club.

El entrenador agregó que tomó la decisión de proseguir tras conversar con su familia, que está adoptada en Brasil, y gracias a que la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, siempre le manifestó interés en la continuidad, en la estabilidad y en la consistencia del proyecto.

Dijo, igualmente, que las lecciones aprendidas en 2025 ayudarán a vencer en de cara a lo que será la temporada 2026.