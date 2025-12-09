Champions League: Club Brugge y Arsenal se encuentran en la fecha 6

Club Brugge y Arsenal se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Jan Breydel. El partido corresponde a la fecha 6 de la Champions.
Así llegan Club Brugge y Arsenal
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions
Club Brugge cayó 0 a 3 ante Sporting Lisboa en el José Alvalade XXI. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions
Arsenal llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Bayern Múnich. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 14 goles y le han marcado 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Sven Jablonski.
Horario Club Brugge y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas