Europa League: Friburgo recibirá a FC Utrecht por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Friburgo vs FC Utrecht, que se enfrentarán en el estadio Europa Park Stadion mañana a las 14:00 horas. Rohit Saggi será el árbitro del partido.

Friburgo y FC Utrecht se medirán mañana a las 14:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 de la Europa League y se disputará en el estadio Europa Park Stadion.

Así llegan Friburgo y FC Utrecht

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Renato Dall`Ara.

Últimos resultados de Friburgo en partidos de la Europa League

Friburgo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Bologna, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de FC Utrecht en partidos de la Europa League

FC Utrecht viene de caer en su estadio ante SK Brann por 0 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Rohit Saggi.

Horario Friburgo y FC Utrecht, según país