Hospital Villa El Salvador lanza sistema de SMS para recordar a los pacientes sus citas programadas

Los pacientes podrán confirmar su asistencia con un solo clic.

El Hospital de Emergencias Villa El Salvador (Heves), del Ministerio de Salud (Minsa), implementó un sistema automatizado de mensajería de texto (SMS) con el objetivo de recordar a los pacientes sus citas programadas y permitirles confirmar su asistencia de manera rápida y sencilla, con un solo clic.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

En un comunicado, el Minsa señaló que, para evitar que los pacientes pierdan sus consultas y optimizar el uso de los recursos hospitalarios, el proceso de notificación seguirá un esquema definido. El primer contacto se realizará 72 horas antes de la cita, mediante el envío de un mensaje de texto que incluirá un enlace personalizado. Al ingresar, el paciente podrá visualizar información detallada, como el nombre del médico, la especialidad, el número de consultorio, la fecha y la hora de la atención. En este mismo enlace deberá confirmar su asistencia.

Posteriormente, 24 horas antes de la cita, se enviará un segundo mensaje a modo de recordatorio final, con el fin de reforzar la puntualidad y asegurar que el paciente cuente con todos los datos necesarios.

Esta iniciativa surge como respuesta al alto índice de citas perdidas por olvido. De acuerdo con las autoridades del Heves, la implementación de esta tecnología permitirá reducir las inasistencias y evitar espacios vacíos en la programación diaria que podrían ser aprovechados por otros pacientes. Asimismo, contribuirá a mejorar la puntualidad, ya que contar con la información del consultorio con anticipación agiliza el flujo de atención dentro del hospital. Finalmente, promueve una mayor transparencia, al brindar al usuario la certeza de quién lo atenderá y en qué lugar exacto.

“Para que el sistema funcione, es indispensable que los pacientes mantengan actualizado su número de celular en la base de datos del hospital. Pueden realizar esta verificación en los módulos de atención al programar su próxima cita”, remarcó el Ministerio de Salud.