Renzo Reggiardo señala que plan 'Navidad Segura' fue un éxito: "No hemos tenido un solo incendio" en Mesa Redonda

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, calificó de "históricos" los resultados del plan 'Navidad Segura' ejecutado durante las fiestas de fin de año en el emporio comercial de Mesa Redonda.

La autoridad edil resaltó que, gracias al trabajo preventivo y al uso de tecnología, se logró terminar la temporada alta sin emergencias mayores.

"Debo decirlo con claridad: no hemos tenido un solo incendio. Esto creo que es histórico, no se ha registrado antes en el emporio comercial", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

El burgomaestre explicó que el éxito de la operación se debió al despliegue de un contingente de mil personas trabajando las 24 horas del día, involucrando a las gerencias de fiscalización, seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres y servicios a la ciudad.

Reggiardo detalló que la estrategia incluyó la instalación de 21 cámaras con inteligencia artificial en los accesos de Mesa Redonda | Fuente: RPP

Uso de tecnología y drones inteligentes

Reggiardo detalló que la estrategia incluyó la instalación de 21 cámaras con inteligencia artificial en los accesos de Mesa Redonda, lo que permitió controlar el aforo en tiempo real. Asimismo, se utilizaron "drones inteligentes" conectados por cable que operaron de manera ininterrumpida.

"Estos drones tenían dispositivos que identificaban el calor. Nos han permitido, por ejemplo, detectar incendios en distritos vecinos, como el que sucedió en La Victoria o en el Rímac", precisó.

Almacenes y reubicación

Durante los operativos se clausuraron 39 almacenes clandestinos. Al respecto, el alcalde reconoció que la presión fiscalizadora ha provocado que estos depósitos se trasladen a distritos aledaños como el Rímac. Para solucionar este problema de fondo, anunció una reubicación.

"Hemos identificado 14 predios de la municipalidad a través de la Beneficencia de Lima (...) vamos a sanearlos y hacer una reubicación de comerciantes a fin de poder tener almacenes de la propia municipalidad (...) a precios muy módicos", aseveró.

Descartado el penal San Jorge

Finalmente, Reggiardo informó que, por el momento, se descarta el uso del terreno del expenal San Jorge para la reubicación comercial. Ello, debido a la falta de consenso con el Poder Judicial, quien tiene la titularidad del predio.

"Tuve reuniones con la presidenta del Poder Judicial, pero no llegamos a un entendimiento (...) ya tenemos un proyecto, tenemos el financiamiento. Pero no, no hubo ningún acuerdo", lamentó.