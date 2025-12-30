Organizan pollada para costear gastos de mujer que fue quemada por su pareja en Barrios Altos

Los vecinos de la mujer a quien su pareja prendió fuego en Barrios Altos el pasado 25 de diciembre se unieron para organizar una pollada, a fin de costear los gastos médicos de su tratamiento.

Para llevar a cabo este evento benéfico, instalaron una cocina y mesas a un lado de la Av. Marcelino Torres, en El Agustino, y ofrecen cada plato a los interesados a 20 soles.

RPP llegó hasta este lugar, en donde pudo constatar que varias personas se han acercado a colaborar con la causa. Asimismo, recogió el testimonio de la madre de la mujer, quien ofreció detalles sobre el estado de salud de su hija.

En el diálogo, Griselda Quispe manifestó que su hija permanece internada en el Hospital Guillermo Almenara y está a la espera de una nueva operación que se le realizará mañana para tratar las quemaduras.

Agresor permanece internado bajo custodia policial

Asimismo, indicó que el agresor, identificado como Rafael Félix Hilario Guido, sigue internado en el mismo nosocomio y permanece bajo custodia policial. Según le indicaron las autoridades, una vez sea dado de alta, será trasladado a una carceleta.

Cabe precisar que para Hilario Guido, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, solicitó y logró la detención preliminar por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de la mujer de 37 años.