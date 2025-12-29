La Victoria: delincuentes se llevan camioneta de pareja en violento asalto en Santa Catalina

Un nuevo asalto se reportó en las calles de la urbanización Santa Catalina, en La Victoria. Esta vez, una pareja fue víctima de tres delincuentes que les robaron la camioneta en la que se encontraban.

Cámaras de seguridad captaron el hecho, ocurrido en la cuadra 5 de la Av. Esteban Campodónico la noche del último domingo. Las imágenes muestran que el vehículo de la pareja se encontraba estacionado y segundos después, el auto que trasladaba a los ladrones se detiene frente a ellos.

De esta unidad descendieron tres encapuchados que apuntaron con sus armas de fuego a ambas víctimas. La mujer, quien se encontraba en el asiento del pasajero, huyó hasta la puerta de un edificio, mientras que el conductor fue obligado a salir de la camioneta.

El hombre fue llevado a un lado de la pista, donde los malhechores le hicieron arrodillarse para arrebatarle sus pertenencias. Posteriormente, huyen de la escena a bordo del vehículo robado.

Otros robos en la zona

RPP llegó hasta la zona donde ocurrió el asalto y recogió los testimonios de otros vecinos, quienes mostraron su malestar por los constantes robos que ocurren en esta parte de la capital.

"Estaba caminando yendo al trabajo, cometí el error de que estaba con el celular en la mano, porque estaba viendo las cosas del trabajo y vino una moto, me cerró, me empujó y se llevó mi celular", manifestó una vecina sobre un asalto que sufrió en la zona.

A propósito de este y otros casos, los vecinos de Santa Catalina hicieron un llamado al alcalde de La Victoria, Rubén Cano, para reforzar la seguridad en las calles, pues afirman que los robos son recurrentes en este sector.