Fiscalía solicitó restricciones para conductor de camión de caudales por atropello a menor en Gamarra

La Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/ 20 mil para Benjamín Rojas (31), conductor de un camión de caudales sindicado de atropellar a un menor de dos años en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, el pasado 31 de diciembre de 2025.

El chofer es investigado por el delito de homicidio culposo y entre las restricciones solicitadas por el Ministerio Público se encuentran: no ausentarse de su lugar de residencia, asistir cada 30 días al Juzgado, entre otras.

Asimismo, la Segunda Fiscalía Penal Provincial de Flagrancia de Lima Centro dispuso el embargo en forma de inscripción del camión blindado como parte de la formalización del caso.

Además, solicitó incorporar como tercero civil responsable a la empresa propietaria de la unidad protagonista del caso. Ello con el objetivo de que pague una reparación civil a los familiares del menor.

Cabe precisar que, el Ministerio Público concluyó durante las indagaciones del caso que la conducta imprudente del peatón menor de edad habría sido el factor determinante del accidente. Según refiere, este se colocó en la trayectoria del camión de caudales tras salir detrás de un automóvil estacionado en el jirón San Cristóbal.

En esa línea, también determinó como factor contributivo que el conductor no haya eliminado los riesgos en el entorno de seguridad de su vehículo en una zona donde hay un alto tránsito peatonal.

“También se ha dispuesto tomar las declaraciones del compañero ocupante y del copiloto del camión blindado, recibir el reporte GPS del mismo vehículo, sus grabaciones fílmicas interiores y exteriores, pericia de daños, entre otras diligencias para alcanzar el esclarecimiento del suceso”, concluyó.

El caso

El último miércoles, 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, un niño de apenas dos años y medio murió atropellado por un camión de caudales, a la altura de la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.

Según testigos consultados por RPP, el menor -hijo de una comerciante ambulante- se encontraba jugando junto con su hermanita, cuando el pesado vehículo lo arrolló. Su muerte fue instantánea.

“Fue el carro Hermes que ha subido y ha dado la vuelta. A la hora que ha dado la vuelta, ha bajado en velocidad, y ahí ha sido donde lo ha atropellado al niñito”, manifestó una mujer.

La testigo criticó a muchos transeúntes y comerciantes que, en vez de brindar ayuda o solidarizarse con los deudos, sacaron su celular para grabar lo ocurrido. “No había respeto con la familia”, se quejó.

