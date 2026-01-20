Armonía 10: ¿Atentado contra la orquesta de Walther Lozada o la discoteca en la que se presentó? Esto se sabe hasta ahora

La Policía Nacional del Perú investiga el atentado que sufrió, en exteriores de la discoteca Monasterio, el bus de la orquesta de cumbia Armonía 10 de Walther Lozada. El ataque ha generado también la interrogante sobre si el objetivo era el establecimiento o la agrupación musical.

El general Franco Moreno Panta, jefe de la Policía en la región La Libertad, indicó que ya se tiene indicios de posibles responsables del ataque con explosivos que perjudicó el bus de Armonía 10 en Trujillo. Asimismo, sostuvo que aún se investiga si el ataque estaba dirigido para la orquesta o para la discoteca donde se presentó la agrupación musical.

“Tenemos los primeros indicios de evidencias de quiénes son los autores de este atentado. No sabemos si ha sido para la discoteca Monasterio o para Armonía 10. Ninguno de los dos ha sido extorsionado”, aseguró el oficial.

Moreno Panta aseguró que el caso es prioritario y que no quedará impune. “El caso lo estamos, seguimos trabajando como un caso importante, todos los casos son importantes, todos los casos le damos la debida diligencia correspondiente. En este caso no hay la excepción, los casos no van a quedar impunes”, declaró.

El jefe policial también aseguró que las investigaciones podrían tomar tiempo, pero afirmó que la Policía Nacional tiene antecedentes de casos resueltos. “Hemos resuelto un caso del 10 de agosto del año pasado, nos demanda un tiempo, nos va a demandar un tiempo, pero como siempre he dicho, la delincuencia y el delito tienen fecha de caducidad y estos señores van a tener que ser atrapados por la Policía”, sostuvo.

Asimismo, el alto mando policial remarcó que los responsables serán identificados. “Les podrá salir bien en la primera, la segunda, pero en la tercera la Policía los va a sorprender. Ténganlo por seguro”, afirmó.



Gobernadora regional advierte marcha ante inseguridad

Tras los atentados recientes en Trujillo, la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, dijo que “si el presidente de la República, José Jerí, no es capaz de tomar decisiones claras que mejoren la situación de las regiones, entonces debe dar un paso al costado”, declaró.

Asimismo, reveló que se han enviado documentos y sostenido reuniones en Palacio de Gobierno, sin obtener respuestas concretas. Ante ello, anunció que se ha acordado otorgar un plazo máximo de 30 días para que se adopten acciones inmediatas y se envíen efectivos policiales especializados a la región. “Si no hay respuesta en 30 días, saldremos a las calles para exigir lo que le corresponde a La Libertad: más policías y mayor seguridad”, advirtió.