Santa Anita: PNP desarticula presunta banda criminal que extorsionaba a vehículos de transporte público

Los supuestos miembros fueron identificados como María Laura A. y Víctor H. | Fuente: PNP

La Policía Nacional desarticuló una presunta banda criminal que se dedicaría a los delitos de extorsión, peligro común y tráfico ilícito de drogas en el distrito limeño de Santa Anita.

Tras un operativo realizado por efectivos del Departamento de Investigación Criminalística (Depincri) del Rímac, se logró la detención de dos presuntos integrantes que pertenecerían a dicha banda.

Los supuestos miembros fueron identificados como María Laura A. y Víctor H., quienes cumplirían los roles de recaudador y cobrador, respectivamente.

Banda criminal habría estado extorsionando a empresas de transportes, según PNP

Asimismo, durante este operativo la Policía Nacional señaló que incautó cartuchos de dinamita, un revólver abastecido, drogas, municiones, teléfonos celulares y un cuaderno con presuntas anotaciones de pago.

Según lo que informaron los agentes policiales, la banda habría estado extorsionando a una empresa de transportes, exigiendo pagos diarios por cada unidad, así como también enviando mensajes amenazantes a través de Whatsapp con imágenes de armas y explosivos.