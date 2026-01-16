San Martín vs. Regatas: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

San Martín vs. Regatas se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el partido más atractivo de la segunda fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

En la previa de este duelo frente a Regatas Lima, el elenco de San Martín dio cuenta del fichaje de dos jugadoras procedentes del vóley del extranjero: hablamos de la opuesta estadounidense Sophia Kruczko (22 años) y la central dominicana Geraldine González (23).

¿Cómo llegan San Martín y Regatas a la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

San Martín viene de derrotar 3-0 a Olva Latino, en tanto que el club chorrillano llega de ganarle 3-2 a Rebaza Acosta.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs Regatas Lima por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido está programado para el sábado 17 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador). El recinto tiene una capacidad para 5,000 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan San Martín vs Regatas Lima en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

, el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 9:00 p.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido San Martín vs Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el San Martín vs Regatas Lima?

El partido de San Martín contra Regatas será transmitido por la señal de Latina, canales 2 y 702 HD de Movistar. RPP.pe te lleva todas las incidencias.

San Martín vs Regatas Lima: precios de las entradas

Tribuna General: S/20

Tribuna Norte Preferente: S/30

Tribuna Sur Preferente: S/30

Tribuna Oriente Preferente: S/40

Tribuna Occidente Preferente: S/50