Madonna ofrecerá concierto gratuito en Río de Janeiro: conoce todo sobre este histórico evento

Madonna viene alborotando Brasil desde su llegada -el último lunes- a las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, donde tiene previsto ofrecer un concierto gratuito, en el que, según estimaciones, se espera la presencia de más de un millón y medio de fanáticos.

Esta será la presentación de despedida de la cantante, de 65 años, en torno a su gira mundial ‘The Celebration’, donde repasa sus más de 40 años de carrera en la industria musical. Es así como Madonna buscará hacer historia en Brasil, cantando con sus miles de admiradores temas como Like a Virgin, Papa Don’t Preach, Hung Up, Material Girl, Crazy For Your, La Isla Bonita, Frozen, Music, Open Your Heart, 4 Minutes, entre otros.

Luego de estar en Norteamérica y Europa, Madonna dará este sábado, 4 de mayo, uno de sus más grandes espectáculos con un marco histórico digno de su talento, demostrando por qué es una de las referentes más importantes de la historia de la música, con más 300 millones de discos vendidos, siete premios Grammy y un Globo de Oro.

Este concierto cuenta con una gran expectativa no solo para los admiradores de la cantante, sino también para la economía de Brasil, con la presencia de turistas que quieran apreciar la voz en vivo de la compositora y bailarina estadounidense. A continuación, revisa todos los detalles sobre el esperado concierto en Latinoamérica.

Madonna, conocida como la 'Reina del Pop', es una de las artistas más importantes de la historia de la música.Fuente: Instagram (madonna)

¿Cuándo y dónde será el concierto de Madonna?

Madonna realizará su concierto gratuito en Río de Janeiro, en Brasil, este sábado, 4 de mayo, a partir de las 7: 45 p.m. (hora peruana) y tendrá una duración de dos horas.

El concierto de la estrella pop se realizará en un escenario ubicado a la altura del hotel Belmond Copacabana Palace, en Río de Janeiro, lugar donde se encuentra hospedada.

Según los reportes de Globo y Clarín, el escenario en Copacabana tendrá una extensión total de ochocientos metros cuadrados y estará elevado a unos dos metros y medio donde Madonna podrá ser vista por los miles de fans que irán a verla.

"La estructura cuenta con una pasarela elevada que conecta el escenario con el hotel y que permitirá a Madonna entrar y salir sin pisar la calle", precisa Clarín.

Madonna cerrará su gira mundial con un concierto gratuito en Río de Janeiro. | Fuente: EFE

¿Dónde se transmitirá el concierto de Madonna?

El concierto de Madonna será transmitido por el canal brasileño TV Globo. La cadena brasileña también hará una transmisión especial por medio de sus plataformas digitales, así como su página web.

El show de la 'Reina del pop' será filmado desde una unidad móvil, con más de 30 cámaras y decenas de profesionales de la emisora, que ayudarán a compartir el concierto a los millones de fans de Madonna en diversas partes del mundo.

¿Qué artista cantará con Madonna en su megaconcierto en Brasil?

Madonna no estará sola en el escenario. Según información de red O Globo, la cantante brasileña Larissa de Macedo Machado, conocida en el mundo artístico como Anitta, acompañará a la artista estadounidense en su megaconcierto en Brasil.

El medio brasileño adelantó que Madonna y Anitta podrían cantar juntas en vivo, por primera vez, su tema Faz Gostoso, lanzado por ambas el 2019. Es así como ambas cantantes harán sonar toda Río de Janeiro.

Madonna podría batir el récord de The Rolling Stone en Brasil

Este sábado, Madonna tendría la posibilidad de romper el récord de la icónica banda británica The Rolling Stone conseguido en Brasil. La intérprete de Like a Virgin tendría la posibilidad de reunir más de un millón y medio de personas en un solo lugar. Algo que, hasta la fecha, no pudo conseguir en su carrera.

"En Copacabana, la estadounidense puede igualar o superar la hazaña lograda por The Rolling Stones, que, en un concierto gratuito en la misma playa en 2006 atrajo a un millón y medio de espectadores", sostuvo EFE.

