Tras 17 años de espera, el 'disco perdido’ de Slipknot saldrá a la luz en el Record Store Day 2026

El disco fue escrito y grabado en 2008 por Corey Taylor, Jim Root, Sid Wilson y Shawn Crahan. |
Fuente: Instagram (slipknot)
¿Qué se sabe del álbum Look Outside Your Window?
Según Record Store Day, el disco Look Outside Your Window tendrá un total de 2,300 copias aproximadamente, siendo uno de los artículos más demandados del evento anual.
Por otro lado, la creación del disco de Slipknot se hizo con total libertad creativa por sus integrantes donde explora “nuevos territorios sonoros” con órganos, guitarras, sonidos ambientales y loops sutiles que hacen que este álbum tenga “ecos psicodélicos”.
Del mismo modo, Corey Taylor describía el álbum Look Outside Your Window, en una entrevista el 2020, como “una pieza artística muy única por si sola” añadiendo que no quiso forzar el lanzamiento.
“He esperado todo este tiempo a que fuera el momento adecuado. No está pensado para ser confundido ni diluido por el marketing”, comentó.
En esa misma línea, el 2024, Shawn Crahan describió a Look Outside Your Window como "un álbum atemporal que permite presentarlo en cualquier momento".
¿Qué temas incluye el disco Look Outside Your Window?
Record Store Day publicó la lista completa de las canciones, así como el material gráfico del disco. A continuación, estos son los temas.
1. 11th March.
2. Moth.
3. Dirge.
4. Christina.
5. Is Real.
6. Away.
7. In Reverse.
8. Toad.
9. Juliette.
10. U Can’t Stop This.
Slipknot, la mejor banda de metal alternativo llegó a Lima
Slipknot llegó a Lima y dio un concierto el último 28 de octubre en Costa 21. En efecto, la banda de metal alternativo celebró el 25 aniversario de su primer disco homónimo llegando al Perú como parte de su gira en Latinoamérica.
En efecto, sus integrantes Shawn Crahan, Sid Wilson, Corey Taylor, Jim Root y Mick Thomson lograron imponerse con intensidad, explosiones y mucha energía con todos sus fanáticos.
El año pasado, Slipknot celebró 29 años desde su formación con temas como Duality, Unsainted, Dead Memories, entre muchos otros, que han resonado en todo el mundo, contribuyendo a que vendan más de 30 millones de álbumes.
Las letras de sus canciones combinan agresividad e intensidad, reflejando influencias del death metal, thrash metal y heavy metal, convirtiéndolos en una pieza fundamental del heavy metal estadounidense. Su estilo único, caracterizado por las máscaras distintivas de cada miembro, añade una poderosa presencia escénica.
La versatilidad vocal de Corey Taylor abarca desde guturales hasta melodías y rap. Además, el famoso baterista brasileño Eloy Casagrande se unió a la banda para ofrecer un único espectáculo en nuestra capital.