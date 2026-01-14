Ciudadano peruano Marco Antonio Madrid fue liberado en Venezuela, anunció el canciller Hugo de Zela

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció que el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid fue liberado por las autoridades de Venezuela, donde estaba encarcelado desde fines de 2024.

Según el canciller, el ciudadano peruano ya entró en contacto con las autoridades consulares.

"Teníamos algunos peruanos detenidos en Venezuela y hoy en la mañana nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez ha sido liberado esta mañana, así que ya está en contacto con nuestras autoridades consulares", indicó De Zela.

Las declaraciones se dieron previo a la conferencia donde se firmó un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para garantizar el trabajo de las misiones internacionales de observación electoral en las Elecciones Generales 2026.



Madrid, de 31 años, fue arrestado en diciembre de 2024 tras ser acusado por el régimen chavista —sin pruebas— de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estaba recluido en la prisión El Rodeo I, según declaró la semana pasada su esposa.

Otro peruano permanece detenido

Cabe recordar que al menos tres ciudadanos peruanos se encontraban detenidos en Venezuela bajo diversas acusaciones, entre ellas espionaje y terrorismo.

De acuerdo a la información de la Cancillería peruana, además de Madrid, permanece recluido el peruano Ricardo Meléndez Guerrero, quien fue detenido durante unas vacaciones, mientras que otro connacional, identificado como Ernesto Huamanchumo, fue liberado anteriormente.

La situación legal de los peruanos se había agravado por la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países en julio de 2024, luego de que el régimen de Nicolás Maduro considerara que se había "desconocido la voluntad" del pueblo venezolano, luego de que el entonces Gobierno de Dina Boluarte reconociera a Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño.



Desde el último jueves hasta las 13:50 hora local, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizó 72 excarcelaciones en Venezuela, mientras que organismos de prensa informaron que este miércoles se excarceló a más de una docena de periodistas.

Estas se han llevado a cabo pocos días después de la ofensiva de Estados Unidos en suelo venezolano, donde se capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos actualmente en una prisión de Nueva York.