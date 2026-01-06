Elecciones 2026: ¿qué sanciones enfrenta un candidato que no declara una sentencia en su hoja de vida?

Ante la inscripción de candidaturas a la presidencia, vicepresidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino para las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones informó que, actualmente, existen 128 fiscalizadores de hojas de vida encargados de revisar que la información consignada en las declaraciones juradas de los candidatos sea veraz. Para ello cuentan con una plataforma de consulta integrada con la Sunedu y Sunarp, además de solicitar información a la Corte Superior de Justicia.

La entidad electoral indicó también que en el caso de que un candidato omita información sobre su grado de estudios o patrimonio, podría recibir una multa que varía entre 1 a 10 UITs. Por otro lado, si el candidato omite información sobre alguna sentencia condenatoria por delito doloso en su contra, podría ser excluido del proceso electoral. Esto podría afectar directamente al exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, quien actualmente es candidato a la vicepresidencia de la República por el partido "Un Camino Diferente".

El 23 de setiembre, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo sentenció al exalcalde Arturo Fernández a un año de prisión efectiva por el delito de difamación agravada. El fallo dispuso su ubicación y captura para ser internado en el penal de varones El Milagro, en Trujillo, además del pago de una reparación civil de 20 mil soles a favor del agraviado.

A pesar de la condena, Fernández figura actualmente como candidato a la vicepresidencia y aparece como inscrito para participar en las Elecciones Generales 2026 ante el JNE. No obstante, una verificación del equipo periodístico de El Poder en tus Manos detectó que el candidato no declaró su sentencia condenatoria en la hoja de vida (declaración jurada) que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su postulación, lo que podría complicar que continúe en carrera y generar su exclusión del proceso electoral.

Dentro del formulario que presentó Fernández, que se encuentra disponible en el portal web del JNE, consignó que "no tenía información por declarar" en la sección de "relación de sentencias".