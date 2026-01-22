José Jerí afirma que llamada desde local de empresario chino captada en video fue a la jefa de prensa de Palacio

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y una posterior conferencia de prensa, el presidente José Jerí brindó detalles sobre la comunicación telefónica captada en el establecimiento Market Capón, de propiedad del empresario chino Zhihua Yang.

Tras afirmar el último martes en una entrevista que no recordaba a quién había realizado la llamada, el jefe de Estado reveló este miércoles que se trataba de Johanna Ocampo Santos, actual secretaria de Prensa del Despacho Presidencial y exasesora suya en la Mesa Directiva del Congreso.



El mandatario justificó su visible molestia en las imágenes atribuyéndola a un inconveniente administrativo ocurrido el pasado 6 de enero. Según su versión, aquel día acudió al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para grabar material promocional sobre actividades de verano para niños, pero luego fue notificado de que dicha pieza no podía ser difundida para no vulnerar el principio de neutralidad electoral.



"Yo compartía mi enfado y molestia con la señorita Johanna, que es la jefa de prensa de Palacio de Gobierno, con ella habíamos coordinado (la grabación), ella me comunicó que no podía difundirse el video [...] Descarto categóricamente que esa llamada tenga que ver con solicitar reaperturas o una resolución de cualquier naturaleza", agregó José Jerí.

El presidente enfatizó que su frustración nació del esfuerzo realizado en la grabación y la posterior imposibilidad de publicarlo, lo cual calificó como parte de su agenda pública.

José Jerí reveló a quién llamó desde el local del empresario chino. | Fuente: RPP

Descarta injerencias ante Indecopi

En respuesta a las sospechas sobre una presunta intercesión a favor del negocio de Zhihua Yang, a quien se refiere coloquialmente como 'Johnny', Jerí negó haber realizado gestiones para revertir la clausura de dicho local.

Esta aclaración surge luego de que medios como Perú 21 y El Comercio revelaran una resolución de Indecopi que favoreció al establecimiento pocos días después de la visita presidencial.

"No ha habido ninguna acción directa o indirecta con Indecopi para favorecer esa reapertura de su local, que ha seguido un procedimiento administrativo", afirmó el mandatario ante el grupo de trabajo parlamentario.

Asimismo, sostuvo que la institución ha desmentido cualquier tipo de intervención de su parte y que los procedimientos administrativos de esa naturaleza no se originan de un día para otro, subrayando que no ha movido un dedo respecto a favorecer a terceros.

Transparencia y secreto de las comunicaciones

Ante las tres mociones de censura que enfrenta por sus reuniones no registradas en distritos como San Borja y el Centro de Lima, Jerí manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público.

Si bien admitió que acudir a estas citas de noche y con vestimenta informal fue un error de forma, recalcó que no constituyen un delito y que siempre estuvo acompañado por su escolta oficial.

"Yo voy a poner a disposición como lo anuncié, el levantamiento de mis comunicaciones respecto al celular que tengo y ellos (el Ministerio Público) determinarán la pertinencia constitucional y legal", expresó el presidente al ser consultado por la entrega de su equipo móvil.

No obstante, advirtió que cualquier medida se coordinará con su defensa legal, ya que su teléfono contiene secretos de Estado e información de inteligencia que comprometen la integridad del país.





