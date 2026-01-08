JNE pide a organizaciones políticas no esperar al último día para inscribir sus alianzas electorales en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El Diector del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Felipe Paredes, conversó con El Poder en tus Manos y detalló las siguientes fechas clave que se deben cumplir para las Elecciones Regionales y Municipales. Señaló además que han recibido más de 120 solicitudes de aumento del padrón de afiliados y casi 40 solicitudes de cambio de estatutos por parte de las agrupaciones políticas.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 fueron convocadas para el 4 de octubre del 2026 a través de un decreto supremo publicado en el Diario El Peruano. El pasado 7 de enero se vencieron cinco hitos electorales que dan inicio a este proceso electoral, entre los que se encuentran la fecha límite para que las organizaciones políticas se inscriban, que un ciudadano se afilie a una agrupación o que los partidos y movimientos regionales modifiquen sus estatutos.

Un total de 150 organizaciones políticas, 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales, quedaron inscritas y habilitadas ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para participar de estos comicios.

El siguiente hito electoral [o fecha clave] que se cumplirá será el del 17 de enero, plazo máximo para que las agrupaciones presenten su solicitud para formar alianzas electorales entre partidos políticos, movimientos regionales o entre ambos. Felipe Paredes, director del ROP, instó a las organizaciones políticas a no dejar a última hora la presentación de sus solicitudes.

"Me atrevo a sugerirles que no esperen los últimos días para presentar las solicitudes de los hitos electorales. En el caso de las alianzas electorales, tienen hasta el 17 de enero para presentarlas, pero perfectamente podrían presentarlas desde ya. La ventaja de eso es que nos daría más tiempo para la calificación sin estar apurados, y las organizaciones también tendrían más tiempo para difundir sus programas ante la ciudadanía", señaló a El Poder en tus Manos de RPP.

Al respecto, detalló que aún no cuentan con ninguna solicitud de alianza electoral. "Lo que sí podemos informar es que las alianzas se forman por cada proceso electoral. Eso no significa que las tres alianzas actuales que van a competir en las Elecciones Generales 2026 automáticamente se mantengan para las Regionales y Municipales, no. Tendrían que volver a presentar una solicitud de inscripción”, explicó.

Plazos muy cortos en el proceso electoral

Felipe Paredes, director del ROP y vocero del JNE, también mencionó que los plazos con los que cuentan para este proceso electoral son muy acotados. "La fecha límite de alianzas electorales vence el 17 de enero y tenemos plazo para inscribirlas hasta el 16 de febrero. Es un plazo muy corto, pero estamos confiados de afrontarlo con éxito", dijo. Resaltó además que en las Elecciones Generales todo el procedimiento, desde la convocatoria, duraba un año; sin embargo, para las Regionales y Municipales es mucho más corto.

"Ahora el calendario es de nueve meses. El Congreso aprobó un cronograma mucho más estrecho; evidentemente tenemos que adecuarnos a lo que establece la ley y hacer todo lo que está a nuestro alcance para que el proceso electoral fluya con normalidad", refirió.

Felipe Paredes, director del ROP del JNE, pide a las organizaciones políticas a no presentar sus solicitudes a última hora. | Fuente: RPP

ROP recibió más de 120 solicitudes de padrones de afiliados

El representante del JNE también informó sobre las solicitudes que recibieron de parte de las agrupaciones políticas para aumentar sus padrones de afiliados y cambiar sus estatutos.

En ese sentido, detalló que el ROP recibió un total de 126 padrones de afiliados por parte de las organizaciones políticas; 102 fueron presentados en Lima y 24 en las oficinas desconcentradas en las regiones del país. Adicionalmente, existen otros 9 padrones de afiliados que fueron observados por temas formales y que tienen dos días para subsanar los errores. Una organización política puede presentar más de un padrón, puntualizó Paredes.

"Estos son nuevos padrones, porque originalmente el cierre de la entrega de padrones fue el 3 de diciembre y el 12 de diciembre los enviamos al Reniec. Sin embargo, el 25 de diciembre, el Congreso publicó una ley en la que ampliaba la posibilidad de afiliarse a una organización política hasta el 7 de enero, por eso es que ampliamos los plazos", señaló.

De acuerdo a la ley electoral, aquellas personas que no tenían afiliación política al 8 de octubre del 2025 podían afiliarse a un partido político hasta el 7 de enero. "Básicamente estos padrones contienen la ficha de afiliación de esas personas, de aquellos que tal vez nunca han participado en política, pero van a candidatear en las Regionales y Municipales. Ahora comienza una labor de calificación y la revisión toma un tiempo hasta que se dé a conocer", mencionó.

Alrededor de 40 organizaciones políticas cambiaron sus normativas

El ROP también recibió solicitudes de modificación de estatutos por parte de 36 organizaciones políticas: 20 movimientos regionales y 16 partidos políticos. Además, otros seis movimientos regionales también solicitaron la modificación de sus reglamentos, pero han sido observados y se les ha otorgado un periodo de subsanación de 2 días.

¿Qué se puede modificar en los estatutos? "Pueden pedir el cambio del símbolo o el cambio de denominación. El estatuto abarca un sinnúmero de temas. Es verdad que, si nos valemos de la experiencia reciente, podemos ver que se hizo mucho énfasis en la determinación de qué modalidad se iba a utilizar para las primarias. Puede ser que eso haya animado a los movimientos regionales, en especial [a presentar las modificaciones]", mencionó Paredes.