Midagri: consumo de carne de cerdo podría alcanzar las 220 mil toneladas al cierre del 2025

La carne de cerdo actualmente es la segunda con mayor consumo en el país.
| Fuente: Midagri
por Redacción RPP

·

Desde el Midagri se sigue trabajando para promover el consumo de la carne de cerdo, que ya es reconocida como la segunda carne más consumida en el país.

En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que al finalizar el año 2025 se proyecta un consumo anual de 220 mil toneladas de carne de cerdo a nivel nacional.

La carne de cerdo actualmente es la segunda con mayor consumo en el país y continúa ganando presencia en estas celebraciones por su versatilidad, calidad y creciente valoración gastronómica.

De acuerdo con las estimaciones del Midagri, para este año se espera un incremento de las ventas de esta carne en un 5 % respecto al 2024. El consumo per cápita llegaría a 11 kilos, y el sector porcícola se ha planteado como meta duplicar esa cifra al 2030, respaldado por un mercado cada vez más dinámico y diverso.

“El consumidor peruano busca calidad, innovación y nuevas alternativas para sus celebraciones. La carne de cerdo responde a esas expectativas: desde el tradicional lechón al horno hasta preparaciones más ligeras y modernas”, destacó Víctor Bustamante, director de la Dirección General de Desarrollo Ganadero (DGGA) del Midagri.

Más que sabor: calidad, modernización y sostenibilidad

El aumento en el consumo de carne de cerdo no solo se explica por su valor nutricional, rico en proteínas, vitaminas y minerales, sino también por la modernización de toda la cadena productiva. Actualmente, el país produce una carne más magra, nutritiva y de alta calidad, respaldada por tecnologías que garantizan inocuidad. El Midagri continúa promoviendo su consumo responsable como una alternativa saludable y accesible para las familias peruanas. Este avance se sostiene; además, en la implementación de buenas prácticas de producción y bienestar animal, aspectos clave para consolidar una industria más competitiva y sostenible.

Con el fin de asegurar una producción alineada con los estándares ambientales, el Midagri, a través de la DGGA y DGAAA, impulsan la implementación de normas orientadas a reducir la contaminación ambiental generada por la crianza de cerdos en el país.

Entre ellas el reglamento de: Gestión Ambiental del Sector Agrario y Riego (RGASAR), la aprobación del Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Sector Agrario y Riego y la gestión para la reducción de multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Estas medidas buscan consolidar una cadena porcícola más limpia, eficiente y sostenible, garantizando productos seguros y de alta calidad para los consumidores.

