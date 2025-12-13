Midagri: consumo de carne de cerdo podría alcanzar las 220 mil toneladas al cierre del 2025

En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que al finalizar el año 2025 se proyecta un consumo anual de 220 mil toneladas de carne de cerdo a nivel nacional.

La carne de cerdo actualmente es la segunda con mayor consumo en el país y continúa ganando presencia en estas celebraciones por su versatilidad, calidad y creciente valoración gastronómica.

De acuerdo con las estimaciones del Midagri, para este año se espera un incremento de las ventas de esta carne en un 5 % respecto al 2024. El consumo per cápita llegaría a 11 kilos, y el sector porcícola se ha planteado como meta duplicar esa cifra al 2030, respaldado por un mercado cada vez más dinámico y diverso.

“El consumidor peruano busca calidad, innovación y nuevas alternativas para sus celebraciones. La carne de cerdo responde a esas expectativas: desde el tradicional lechón al horno hasta preparaciones más ligeras y modernas”, destacó Víctor Bustamante, director de la Dirección General de Desarrollo Ganadero (DGGA) del Midagri.

Más que sabor: calidad, modernización y sostenibilidad

El aumento en el consumo de carne de cerdo no solo se explica por su valor nutricional, rico en proteínas, vitaminas y minerales, sino también por la modernización de toda la cadena productiva. Actualmente, el país produce una carne más magra, nutritiva y de alta calidad, respaldada por tecnologías que garantizan inocuidad. El Midagri continúa promoviendo su consumo responsable como una alternativa saludable y accesible para las familias peruanas. Este avance se sostiene; además, en la implementación de buenas prácticas de producción y bienestar animal, aspectos clave para consolidar una industria más competitiva y sostenible.

Con el fin de asegurar una producción alineada con los estándares ambientales, el Midagri, a través de la DGGA y DGAAA, impulsan la implementación de normas orientadas a reducir la contaminación ambiental generada por la crianza de cerdos en el país.

Entre ellas el reglamento de: Gestión Ambiental del Sector Agrario y Riego (RGASAR), la aprobación del Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Sector Agrario y Riego y la gestión para la reducción de multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Estas medidas buscan consolidar una cadena porcícola más limpia, eficiente y sostenible, garantizando productos seguros y de alta calidad para los consumidores.