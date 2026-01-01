El primer sismo del 2026 en Perú: temblor de magnitud 4.4 remeció la región Ica esta madrugada

Un sismo de magnitud 4.4 remeció la región Ica esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo se ubicó en el mar, a 70 kilómetros al oeste de San Juan, en la provincia de Nasca; a una profundidad de 32 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en la localidad de San Juan.

Este es el primer sismo reportado en el 2026 en nuestro país.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0001

Fecha y Hora Local: 01/01/2026 05:20:25

Magnitud: 4.4

Profundidad: 32km

Latitud: -15.26

Longitud: -76.00

Intensidad: III San Juan

Referencia: 70 km al O de San Juan, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 1, 2026

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.