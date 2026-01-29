PJ volvió a rechazar el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña por caso Frigoinca

El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña. | Fuente: RPP

El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña, hermano del líder del partido político Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, como parte de la investigación preparatoria que se le inicio por el denominado caso Frigoinca.

La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima adoptó esta medida al confirmar el extremo de la resolución emitida por la juez Leki Chagua, el 3 de diciembre del 2025, en la que dispuso que Óscar Acuña afronte bajo mandato de comparecencia simple está investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias reales en agravio del estado.

El tribunal superior desestimó así el extremo del recurso de apelación que presentó el Noveno Despacho Transitorio de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que se revocará el extremo de la referida resolución impugnada al sostener que en la misma no se hizo una adecuada evaluación respecto a la prognosis de la pena, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización.

No obstante, la sala superior determinó a través de una resolución emitida el último 27 de enero, a la que tuvo acceso RPP, que "no se advierte que la resolución recurrida haya efectuado una valoración restrictiva o descontextualizada de los hechos, sino por el contrario, un análisis jurídico correcto al diferenciar los actos constitutivos del delito imputado de aquellos que podrían configurar un peligro procesal autónomo, concluyendo que este último no se encuentra acreditado con el grado de probabilidad exigido por la ley. En consecuencia, el agravio formulado por el Ministerio Público debe ser desestimado".

"Por consiguiente, si bien en el presente caso no concurren de manera conjunta los presupuestos materiales de la prisión preventiva, específicamente en lo referido a la prognosis de la pena y a la configuración del peligro procesal de fuga u obstaculización—, sí se encuentra acreditada la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado Óscar Acuña Peralta con la presunta comisión del delito de tráfico de influencias... En consecuencia, se desestiman los agravios expuestos en este extremo por el Ministerio Público y determina que, conforme a los argumentos esbozados precedentemente, corresponde imponer al investigado la medida de comparecencia simple, al constituir una respuesta procesal equilibrada entre la intensidad de los elementos de imputación existentes y la ausencia de los presupuestos prognosis de la pena y a la configuración del peligro procesal concreto y actual que justifique una medida de mayor severidad", precisa el tribunal superior en su resolución.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La sala superior también confirmó el mandato de prisión preventiva por 18 meses que la juez Leki Chagua dictó contra Aníbal Morillo, exgerente regional de Salud de La Libertad, tras declarar infundado el recurso de apelación que presentó su defensa legal para revocar está medida restrictiva que se le impuso dentro de este caso.

El tribunal superior acogió además el recurso de apelación que presentó la citada instancia fiscal y revocó la medida de comparecencia con restricciones que se había impuesto a Milton Broca y reformándola se dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra ordenándose su ubicación y captura para su reclusión en un penal del país.

Según el Ministerio Público, habría existido una presunta organización criminal que manipulaba los procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedores de alimentos como Frigoinca a fin de distribuir sus latas de conservas en el ahora extinto Programa de Alimentación Escolar Qali Warma en regiones del país como La Libertad, según reveló el programa dominical Punto Final.

La Fiscalía atribuye a Óscar Acuña haber usado sus influencias o contactos reales con el gerente Regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, con la finalidad de ayudar al dueño de la empresa Frigoinca, Nilo Burga [flexibilizando los correctos controles sanitarios] en los problemas que tenía esta empresa, respecto de los trámites de la validación del Plan HACCP o licencia de funcionamiento, de su planta de producción, ubicada en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén, departamento La Libertad; y en las inspecciones que realizaría la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, que se encontraba bajo su jurisdicción.