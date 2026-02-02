Abogado de Ciro Castillo presentará denuncia contra gobernadora interina del Callao, Edita Vargas

El abogado de Ciro Castillo Rojo, Humberto Abanto, anunció que presentarán una denuncia contra la gobernadora interina del Callao, Edita Vargas, luego de que le fuera impedido el ingreso de la sede del Gobierno Regional para intentar retomar el cargo.

Castillo Rojo llegó la mañana de este lunes al edificio de GORE Callao en la avenida Bocanegra a bordo de una camioneta negra, en la que permaneció por más de una hora al haberse prohibido su entrada.

Luego de poner en conocimiento esta situación, Abanto confirmó que iniciarán un proceso legal en contra de Vargas, quien el último domingo había adelantado en una conferencia de prensa que no se iba a permitir el ingreso de Castillo a la sede regional.

Escoltado por su seguridad personal y efectivos de la Policía Nacional presentes en el lugar, Castillo pretendió una vez más entrar al edificio por un portón; sin embargo, se le impidió nuevamente el ingreso.

No existe acuerdo para vacancia de Ciro Castillo, según Abanto

Según Abanto, no existe ningún acuerdo en el Consejo Regional que haya dispuesto la vacancia de su defendido.

"El Consejo Regional no existe como individuo. Es un colectivo y no conocemos ningún acuerdo en ese sentido. En la conferencia de prensa habló la encargada de la gobernación, no el consejo. Ella no es el consejo", manifestó.

Abanto también había explicado en RPP el último domingo que no existía ningún impedimento para que su patrocinado retome sus funciones, por lo que la suplencia de Vargas cesaba obligatoriamente.

Vargas explicó que los funcionarios del Consejo Regional debían evaluar el caso que afronta Castillo Rojo por supuestamente integrar una organización criminal y decidir si es válido que retorne al cargo.

No obstante, según Abanto, dicho debate carecería de sustento legal, pues no está establecido en la norma. "Es una opinión respetable de una señora comerciante que el derecho no acompaña", expresó.