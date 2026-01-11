Cusco: padre e hijo permanecen detenidos por presuntamente agredir hasta causar la muerte a joven de 30 años

La Policía Nacional informó que los detenidos habrían agredido a la víctima porque les reclamó por el robo de su celular.

Un padre y su hijo permanecen detenidos en la sede de la División de Investigación Criminal tras estar presuntamente implicados en el homicidio de un joven de 30 años, ocurrido en la urbanización Los Incas, en la ciudad del Cusco.

El coronel Walter Poma, jefe de la división de Investigación Criminal del Cusco, indicó que los detenidos habrían agredido a la víctima porque les reclamó por el robo de su celular.

"Habían estado libando (licor) y entonces hay un momento en que ya se despiden, cada quien se va a sus domicilios. Pero el fallecido se da cuenta de que le habían sustraído su celular. Entonces va a la casa, porque hay que tener en cuenta que estos detenidos son padre e hijo, les grita y entonces salen estas dos personas que lo agreden físicamente", manifestó Poma.

La captura de ambas personas se dio luego de que el cuerpo de la víctima fuera hallado en la vía pública con signos evidentes de violencia. Ellos fueron identificados como Abel Juan Coya Quispe, de 54 años, y su hijo Abel Arnold Coya Huamán, de 32, intervenidos en flagrancia en la calle Puputi, en la ciudad imperial.

La víctima fue identificada como Estanislao Flórez Cruz, de 30 años. El caso es investigado por el presunto delito de homicidio. Las diligencias continúan en coordinación del Ministerio Público para determinar responsabilidades.

Ambos intervenidos tienen antecedentes por violencia familiar y, según el jefe de la Divincri, ambos aceptaron haber agredido a la víctima. Sobre el padre e hijo está vigente una detención preliminar por siete días.