Caída de camioneta a abismo en Parcoy deja cuatro fallecidos y un desaparecido

Según información preliminar, la camioneta partió desde el anexo de Retamas, en Pataz, y buscaba llegar hasta Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión. | Fuente: RPP
El conductor de la unidad, que se dirigía a Huamachuco, se despistó y cayó a una profundidad de aproximadamente 500 metros en el sector Piedra de Cal.

La caída de una camioneta a un abismo en La Libertad dejó cuatro fallecidos y un desaparecido, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El vehículo cayó a una profundidad de aproximadamente 500 metros en el sector Piedra de Cal, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, en la sierra de la región.

Fueron los pobladores los primeros en acudir al lugar del accidente, una zona empinada, para luego avisar a las unidades de emergencia que buscaban llegar al punto donde se encontraba la unidad siniestrada.

Según información preliminar, la camioneta partió desde el anexo de Retamas, en Pataz, y buscaba llegar hasta Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión.

Vehículo dio varias vueltas de campana

El accidente se produjo cuando el conductor se despistó tras perder el control de la unidad, dando varias vueltas de campana y ocasionando que los ocupantes salieran despedidos por las ventanas.

Hasta el momento, rondas campesinas, personal municipal de Defensa Civil y la Policía Nacional vienen realizando las coordinaciones con rescatistas para trasladar los cuerpos hacia la carretera.

