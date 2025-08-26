Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 4.6 remeció la región Tumbes esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 2:30 a.m.- se ubicó en el mar, a 38 kilómetros al oeste de Zorritos, en la provincia Contralmirante Villar; a una profundidad de 33 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado IV en la escala de Mercalli en la localidad de Zorritos.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no generó alerta de tsunami en nuestro litoral.

En tanto, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0564

Fecha y Hora Local: 26/08/2025 02:30:27

Magnitud: 4.6

Profundidad: 33km

Latitud: -3.75

Longitud: -80.99

Intensidad: IV Zorritos

Referencia: 38 km al O de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.