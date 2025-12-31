Álvarez dice que Jerí dio “vuelta al tema” y usó a su favor la popularidad de ‘La máquina’

El presidente José Jerí aprovechó la popularidad del tema ‘La máquina’ y el alcance en redes sociales de su imitador, el tiktoker Martín Palacios, para implementar el lema ‘¡El Perú a toda máquina!’, el cual será de uso obligatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo.

Así lo explicó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien acotó que, si se pretendía vincular al jefe de Estado con la canción y baile del imitador, lo que correspondía era “darle vuelta” a la situación.

“Si se le envida al presidente de una actitud de dudosa dignidad, un imitador y prende en el Tiktok y prende ante la juventud que cosume TikTok, una canción; un imitador y un relato ficticio, lo que hace normalmente un político hábil es utilizar esto y, al contrario, darle la vuelta al tema [sic]”, declaró a La Rotativa del Aire.

Premier compara el caso de Jerí con el de Luis Bedoya Reyes

Álvarez Miranda comparó la situación del presidente Jerí con el caso del fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, quien aprovechó el apelativo de “Tucán” que le puso el periodista Luis Felipe Angell de Lama (Sofocleto) y lo convirtió en su propio emblema.

También mencionó que el actual candidato presidencial y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aprovechó a su favor el apodo de ‘Porky’.

“Así como cuando Sofocleto le puso el mote para denigrarlo a Luis Bedoya Reyes como Tucán, lo que hizo Bedoya fue aprovechar ese insulto y hacer un emblema de él mismo; así como López Aliaga con el insulto que se le dio de ‘Porky’, él lo aprovecha”, apuntó.

“El presidente fue atacado para deslegitimarlo en redes sociales con un imitador y una canción…”, agregó.

El jefe del Gabinete Ministerial acotó que la frase ‘¡El Perú toda máquina!’ refleja la continua actividad del mandatario.

“La verdad es que la actividad política del presidente no es incoherente con el tema de estar en permanente movimiento”, finiquitó.