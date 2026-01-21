Defensa de empresario chino afirma que la “insistencia” para las reuniones provino del entorno del presidente José Jerí

El abogado Elio Riera, quien se sumó a la defensa del empresario chino, Zhihua Yang, aseguró que su patrocinado actuó de buena fe en los encuentros que sostuvo con el presidente de la República, José Jerí, y negó que haya impulsado gestiones ilegales o proyectos de ley a su favor.

En ese sentido, precisó que la insistencia para concretar las reuniones provenía de personal cercano al mandatario y no de su patrocinado, y que los encuentros tenían como finalidad coordinar actividades vinculadas a la celebración del 1 de febrero, Día de la Amistad Perú–China.

“Lo que ha expresado el señor Yang es que en todo momento ha existido una insistencia, una preocupación del señor Jerí de que se pueda viabilizar el desarrollo de este día afectivo de la comunidad china. El señor Jerí es quien buscaba que se pudiera materializar esto. Entonces la insistencia no es del señor Yang”, sostuvo el abogado en el programa Prueba de fuego de RPP.

Asimismo, afirmó que existen comunicaciones, como mensajes de WhatsApp, que demostrarían que su patrocinado no tuvo participación directa en las gestiones y que dicha información será entregada a la Fiscalía para su análisis correspondiente.

“Hay WhatsApp, hay comunicaciones que van a poder demostrar, finalmente, que el señor Yang no ha estado detrás del señor Jerí. La insistencia es de personal cercano al señor Jerí”, reiteró.

Riera indicó que, tras recibir asesoría legal, su patrocinado tomó conciencia de que el procedimiento seguido para coordinar el mencionado evento no siguió los canales institucionales correspondiente, como la Cancillería.

“Se ha sentido sorprendido, él ha actuado de buena fe, estamos hablando de una persona que viene de China, que habla no tan bien el español, que ha tenido en todo momento una intención de hacer las cosas bien, pero lógicamente lo que correspondía es un procedimiento normal y regular, que sea por Cancillería”, manifestó.

“No digamos que es ilegal, porque le corresponderá a la Fiscalía hacerlo, no estamos diciendo que es delincuente alguien o no, pero por lo menos no es un procedimiento probo y correcto lo que ha hecho personas cercanas a él (Jerí)”, añadió.

El abogado negó cualquier vínculo entre Zhihua Yang y proyectos legislativos o la obtención de beneficios directos a través de José Jerí, y precisó que las visitas de su patrocinado a Palacio de Gobierno, así como el encuentro con el presidente -primero en su restaurante y luego en su establecimiento comercial- no tuvieron fines ilegales, sino que buscaban “coadyuvar” con la organización del Día de la Amistad Perú–China.

Deslinda responsabilidad en entrega de videos

Consultado sobre quién habría entregado las grabaciones a la prensa, Elio Riera indicó que, por tratarse de cámaras de seguridad, el material solo pudo haber sido proporcionado por personal cercano al entorno del empresario, quien -según dijo- no tenía conocimiento de este hecho.

“Qué va a querer un señor exponerse de esta forma, a sus empresas. Al señor Yang esto definitivamente no le beneficia en nada”, expresó.

Respecto a las motivaciones detrás de la presunta filtración del material, el abogado sostuvo que se trata de un aspecto que deberá ser esclarecido por el Ministerio Público.

Finalmente, Riera afirmó que su patrocinado acudirá a la Comisión de Fiscalización en caso sea citado.

“Yo le he recomendado eso hoy, tiene que acudir a todos lados y tiene que entregar toda la información a las autoridades respectivas”, concluyó.