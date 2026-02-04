José Luna cuestiona levantamiento de su secreto bancario: “En política no hay casualidades”

El candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, rechazó la decisión del Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio, que ordenó levantar su secreto bancario a fin de investigar presuntos aportes ilícitos que el candidato realizó en calidad de persona natural y junto con su empresa Telesup, a favor de la campaña municipal del exalcalde Luis Castañeda Lossio en el 2014, con fondos que, presuntamente de acuerdo a la tesis fiscal, tuvieron su origen de las constructoras OAS y Odebrecht.

“Par mí, que venga un proceso retrasado me suena medio raro [...], mis abogados ya han enviado toda la documentación contable para que se archive todo eso. Lo extraño es que venga en esta época [la orden], pero en política no existe casualidad y lo sé yo que tengo 25 años en esto: cada que hay una elección, siempre habrá algo que se levante”, expresó.

La orden judicial se sustenta en el pedido hecho por la Sexta Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio y permitirá acceder a información de los últimos 16 años referida a cuentas bancarias, adquisición de acciones y emisión de cheques.

Una campaña millonaria

José Luna arrastra este pasivo judicial mientras está encaminado en una nueva contienda como es la carrera a la presidencia donde no está escatimando recursos. Un reciente informe de RPP da cuenta que Podemos Perú es una de las agrupaciones que más dinero está destinando en redes sociales (S/ 400 mil soles en el último trimestre del 2025) para campaña, además de la inversión en los viajes y actividades en el centro y sur del país que ya realizó. Al ser consultado sobre los fondos con los cuales se sostiene su actual campaña, el candidato señala que los recursos provienen de su gestión como empresario exitoso.

“Todos mis ingresos están declarados ante el Congreso, ante la Contraloría y ante la Onpe. Mis ingresos bordean más o menos el millón de soles mensuales y eso es lo que puedo invertir en publicidad y campañas y en lo que yo quiera porque es mi campaña. Entonces está totalmente sustentado y por transparencia lo pueden conocer”, señaló.

Pero Luna Gálvez, en paralelo, debe también enfrentar otra acción del Ministerio Público que ha solicitado una condena de 22 años de prisión por la supuesta inscripción ilegal de su partido en 2018.

Demandará a Rafael López Aliaga

Y la rivalidad entre José Luna y el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga se intensifica en la campaña. El candidato de Podemos Perú respondió a los calificativos que el exalcalde de Lima tuvo en su contra al señalarlo como “jefe de los gansters de la política” en alusión a una investigación fiscal que se sigue en su contra.

“No le tengo miedo a López Aliaga, yo ya me he enfrentado a sus patrones, a los bancos y a las AFP. Ha dicho que he sido colaborador eficaz, eso no es cierto. Yo no soy un delincuente. Me llama gánster por una investigación, pero él tiene más de 16 carpetas fiscales abiertas, incluso por lavado de activos"

José Luna le pidió a López Aliaga parar con las agresiones en campaña, advirtiendo que tomará acciones legales.