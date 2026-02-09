Héctor Valer afirma que Fuerza Popular y APP mantienen a Jerí como presidente: "Siguen blindándolo a pesar de las conductas reprochables"

Héctor Valer, congresista y vocero de Somos Perú, aseguró este lunes que sí el presidente José Jerí continúa en el cargo es solo porque las bancadas de Fuerza Popular y Alianza Para El Progreso siguen sin apoyar la realización de un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura o vacancia que se han presentado contra el jefe de Estado.

"Yo creo que no hay votos. Siguen blindándolo, a pesar de las conductas reprochables que tiene, estos dos partidos políticos, porque tienen, según manifestaciones internas de unos congresistas, a algunos ministros en el gobierno", manifestó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Valer aseguró que en el mundo nos conocen por tener "a un presidente que sigue a chicas con Only Fans, un mandatario sin ética y moral", que en su opinión, debería renunciar y volver al Congreso.

"Lamentablemente esto no ocurre porque hay dos fuerzas políticas que lo respaldan. A las 63 firmas que existen (para impulsar un pleno extraordinario) Fuerza Popular no quiere sumarse, tampoco APP", añadió.

Jerí está de licencia en su bancada

El parlamentario expresó que si Jerí continuara en la bancada de Somos Perú habría sido expulsado por todas las faltas que ha cometido, pero aseguró que "se corrió" de la investigación porque solicitó una licencia en enero.

Valer también se mostró a favor de desactivar la oficina congresal de Jerí pues enfatizó que el presidente ya no hace labor parlamentaria.