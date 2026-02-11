Congresista Milagros Jáuregui habría vulnerado el principio de neutralidad por usar sus redes para promocionar su candidatura

La congresista de Renovación Popular (RP), Milagros Jáuregui de Aguayo, habría vulnerado el principio de neutralidad en el marco de las Elecciones Generales 2026, según un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.

El informe sostiene que, entre el 5 de enero y el 9 de febrero, la parlamentaria supuestamente usó sus redes sociales de Facebook y X (antes Twitter) para remarcar su posición de congresista y promover su candidatura al Senado por el partido celeste

En el documento se muestra que Jáuregui de Aguayo realizó diversos publicaciones de contenido político y difundió su postulación con el número 2.

Contenido político con difusión de propaganda electoral en la que se visualiza a la candidata, identificada con el número 2, haciendo uso del símbolo de Renovación Popular.Fuente: Difusión

“Conforme al análisis, la conducta de la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo se configura en el hecho de haber difundido propaganda electoral desde sus cuentas oficiales de Facebook y X invocando expresamente su condición de congresista, vinculando logros legislativos y funciones parlamentarias con su candidatura al Senado”, se lee en el informe.

Tras la exposición de las gráficas, en el informe se establece que la legisladora vulneró el inciso b) del artículo 33 del Reglamento sobre Propaganda Electoral; es decir, que en su calidad de congresista favorecería su candidatura al Senado.

“… y, en consecuencia, su accionar favorece a la organización política “Partido Político renovación Popular” y porque esto influenciaría en la intención del voto de ciudadanos”, se concluye.

El informe fue derivado al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, a fin de que proceda conforme sus atribuciones y a la normativa vigente.

Milagros Jáuregui, en el ojo de la tormenta

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo se pronunció ante la reciente controversia generada por la difusión de imágenes en las que se observaría a menores de edad víctimas de abuso sexual que eran residentes de su albergue.

La parlamentaria de Renovación Popular sostuvo que el material visual no fue difundido de manera oficial por la institución y atribuyó las críticas a una campaña de difamación en su contra motivada por su labor legislativa.

"Hay una foto que se ha exhibido de alguna persona que tomó, porque nunca hicimos públicas las fotos que tomamos internamente. Las niñas estaban vestidas porque, claro, estaban presentando un coro. Ellas querían estar vestidas de la misma manera", expresó la parlamentaria para RPP.

"¿Cómo voy a exhibir si son las niñas a las que tenemos que proteger? Y, claro, yo ya no direcciono el hogar. Todas las leyes que he hecho, definitivamente, no le ha gustado a todo al ala caviar. Están queriendo difamarme. Todo esto ha salido a raíz de las leyes que hice, así que una pena", agregó.

El centro de acogida, fundado por Jáuregui hace una década, recibe a niñas de entre 10 y 13 años que se encuentran embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales.

La legisladora, quien se opone al aborto terapéutico en estos casos, defendió la labor de su institución asegurando que el refugio brinda cuidado y protección en un espíritu de apoyo complementario a las funciones del Estado.

“Todas las adolescentes embarazadas, ultrajadas y mamás con sus bebés, en extrema pobreza, que acoge, cuida y protege el Refugio Casa del Padre son atendidas en un claro espíritu de apoyo complementario al Estado, sin sustituir ni interferir en las competencias que la ley le asigna", indicó la pastora evangélica.

Pese a los descargos de la congresista, el partido Renovación Popular emitió un pronunciamiento marcando distancia de lo ocurrido en el mencionado evento público.

La formación política lamentó el daño ocasionado y precisó que la exposición indebida de las menores no representa sus valores ni fue una situación autorizada por la dirigencia del partido.