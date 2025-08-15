Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Eduardo Salhuana pedirá discutir proyecto sobre terrorismo urbano tras ataque en Trujillo

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Además, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, planteó convocar al ministro de Interior, Carlos Malaver, para que asista al Congreso a explicar por qué no se han implementado los acuerdos alcanzados en los dos plenos sobre inseguridad ciudadana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Congreso
00:00 · 01:55
Salhuana criticó la efectividad de las medidas implementadas por el Ministerio del Interior
Salhuana criticó la efectividad de las medidas implementadas por el Ministerio del Interior | Fuente: Congreso

En respuesta al reciente ataque en Trujillo que dejó siete heridos y el asesinato de un hombre en la Plaza San Martín, Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, anunció que solicitará la discusión de un proyecto de ley sobre terrorismo urbano. Esta iniciativa, propuesta por su bancada, busca ser evaluada en la Comisión de Justicia del Congreso.

Salhuana enfatizó en la necesidad de definir y tipificar claramente estos actos de violencia bajo el término de "terrorismo urbano". Según el congresista, esto permitiría aplicar las penas más severas contempladas en la legislación penal peruana.

"Hay que imponer restricciones, como cero beneficios penitenciarios, y establecer un régimen absolutamente cerrado en los penales, con mínimo cadena perpetua para los responsables", afirmó.

Salhuana criticó la efectividad de las medidas implementadas por el Ministerio del Interior
Salhuana criticó la efectividad de las medidas implementadas por el Ministerio del Interior | Fuente: RPP

Salhuana plantea convocar al ministro del Interior para dar explicaciones en el Congreso

Además, Salhuana criticó la efectividad de las medidas implementadas por el Ministerio del Interior para combatir la criminalidad. Según él, las acciones actuales son insuficientes y no brindan la seguridad que los peruanos esperan. 

Asimismo, propuso mejoras en los sistemas de inteligencia y una mayor proactividad por parte de los altos mandos policiales.

Finalmente, manifestó su intención de convocar al ministro del Interior, Carlos Malaver, al pleno del Congreso para que explique por qué no se han implementado los acuerdos alcanzados en los dos plenos sobre inseguridad ciudadana, organizados anteriormente por el Parlamento.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Eduardo Salhuana Trujillo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA