Eduardo Salhuana pedirá discutir proyecto sobre terrorismo urbano tras ataque en Trujillo

Salhuana criticó la efectividad de las medidas implementadas por el Ministerio del Interior

En respuesta al reciente ataque en Trujillo que dejó siete heridos y el asesinato de un hombre en la Plaza San Martín, Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, anunció que solicitará la discusión de un proyecto de ley sobre terrorismo urbano. Esta iniciativa, propuesta por su bancada, busca ser evaluada en la Comisión de Justicia del Congreso.

Salhuana enfatizó en la necesidad de definir y tipificar claramente estos actos de violencia bajo el término de "terrorismo urbano". Según el congresista, esto permitiría aplicar las penas más severas contempladas en la legislación penal peruana.

"Hay que imponer restricciones, como cero beneficios penitenciarios, y establecer un régimen absolutamente cerrado en los penales, con mínimo cadena perpetua para los responsables", afirmó.

Salhuana plantea convocar al ministro del Interior para dar explicaciones en el Congreso

Además, Salhuana criticó la efectividad de las medidas implementadas por el Ministerio del Interior para combatir la criminalidad. Según él, las acciones actuales son insuficientes y no brindan la seguridad que los peruanos esperan.

Asimismo, propuso mejoras en los sistemas de inteligencia y una mayor proactividad por parte de los altos mandos policiales.

Finalmente, manifestó su intención de convocar al ministro del Interior, Carlos Malaver, al pleno del Congreso para que explique por qué no se han implementado los acuerdos alcanzados en los dos plenos sobre inseguridad ciudadana, organizados anteriormente por el Parlamento.