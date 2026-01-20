Iván Sequeiros, candidato al Senado por Somos Perú: José Jerí tiene que someterse a las investigaciones políticas y jurídicas

El exjuez supremo y candidato al Senado por Somos Perú, Iván Sequeiros, consideró que el presidente José Jerí debe someterse a las investigaciones correspondientes, tanto política como jurídicamente, por las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang.

En diálogo con RPP, Sequeiros agregó que Somos Perú no debe asumir el pasivo de las consecuencias de los hechos en los que se involucra Jerí, pues se encuentra con licencia del partido.

"Hasta el momento se ha especulado que esas reuniones tendrían muchos propósitos y lo que tenemos que esperar en todo caso es efectivamente determinar cuál es la razón de esas reuniones", manifestó en diálogo con RPP.

Sequeiros también precisó que no hay impedimento legal para el inicio de las investigaciones preliminares en contra del presidente, por lo que estas pueden llevarse a cabo sin que se menoscaben la institucionalidad ni las prerrogativas propias del cargo. Al finalizar su mandato, señaló que se podrán abrir las investigaciones preparatorias.

"En este momento se tiene que recabar la información necesaria, urgente, básica, que sirva para sustentar una investigación preparatoria posteriormente (...) No hay mayor diferencia en la investigación que se pueda realizar porque igualmente los congresistas, cuando van a ser sometidos a investigación, se puede hacer preliminarmente lo urgente, lo necesario y ya posteriormente, cuando dejan el cargo, se formaliza la investigación", recordó.

Así, consideró que es "una buena señal" que Jerí se haya puesto a disposición del Ministerio Público y el Congreso de la República para brindar sus declaraciones sobre las reuniones con el empresario chino.

Propuestas de Iván Sequeiros

Consultado sobre sus propuestas para el Senado, a donde postula con el número 1, Sequeiros aseguró que el Perú presenta problemas de gobernabilidad "hace algún tiempo", lo que se ha visto reflejado en el constante cambio de presidentes en un corto lapso.

"Es inaudito que cualquier Estado en el mundo tenga ocho presidentes en diez años. Eso es absurdo. Eso origina inestabilidad, inseguridad, insolvencia de la administración estatal", afirmó.

Por ello, aseguró que se necesita recobrar la solidez del Gobierno para el desarrollo del Estado. De lo contrario, sin esta estabilidad, el Estado no puede realizar su labor con normalidad y asumir las necesidades del país.

Agregó que los conflictos internos entre Congreso, Ejecutivo y partidos políticos también han contribuido al escenario de ingobernabilidad, por lo que su propuesta se centra en la estabilidad del Estado mediante la interpretación adecuada de la Constitución.

"La Constitución en ningún artículo dice que el Estado ande a la deriva, que el Estado origine conflicto entre los que detentan poder. Al contrario, la Constitución quiere que todo vaya coordinadamente, ordenadamente y que propicie el bienestar de los ciudadanos con el desarrollo que corresponde. Entonces, hay una tarea bastante ardua para poder originar consensos en el Congreso que permitan con el Ejecutivo solventar ideas de política general básica", mencionó.

En línea con lo mencionado, aseguró que el Poder Judicial necesita ser "modernizado" en vez de pensar en una reforma, y afirmó que uno de sus principales problemas es su administración, la cual debe radicar en especialistas en dicho ámbito y no en jueces.

"Uno de los problemas esenciales que tiene es la administración del Poder Judicial. No precisamente la labor jurisdiccional que realizan los jueces, sino que tiene una administración totalmente defectuosa y no por las personas que están en la administración, sino por las normas legales que regulan esa administración. En un taller de mecánica, no son los mecánicos los que administran el taller, son los administradores", manifestó.

Por ello, sostuvo que "el primer requisito" para poder mejorar el PJ es destinar presupuesto y que se tome en cuenta una política pública. "Si eso es así, hay voluntad de modernizar, entonces va a tener que proveerse fondos. Si no hay fondos, no se va a hacer absolutamente nada", refirió.