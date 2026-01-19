Armando Massé propone un sistema de gobierno federal que acerque el Estado a las regiones

Armando Massé Fernández, candidato presidencial del Partido Democrático Federal, planteó la necesidad de implementar el sistema de gobierno federal como un modelo que consideran exitoso para la descentralización del poder y el acercamiento del Estado a las regiones.

"El Perú es muy rico, todo eso lo sabemos, pero si Lima lo va a absorber, no lo va a dejar. Por la concentración que tiene Lima, ninguna industria del interior del país va a poder desarrollarse; va a ser asfixiada siempre por Lima", manifestó en diálogo con RPP.

Massé, quien está acompañado en su plancha presidencial por Virgilio Acuña y Lydia Lourdes, sostiene que el federalismo debe ser "un convencimiento natural" y no una imposición, en el que las regiones también tengan poder de decisión sobre los problemas del país como educación, salud y seguridad.

"Sería maravilloso poder unir Amazonas, Cajamarca, Piura y Tumbes, porque tendríamos prácticamente un Perú más corto (...) donde la autoridad puede estar más cerca de las necesidades del pueblo. Nosotros pensamos que gobernar el Perú desde un escritorio de Lima es una falta de respeto", sostuvo.

Asimismo, consideró que los constantes cambios de ministros del Interior en los últimos años han evitado configurar una lucha eficiente contra la criminalidad.

"Gobernar un país teniendo una tremenda rotación: sale el ministro, entra otro, sale el ministro, entra otro; no ha habido una sostenibilidad, no ha habido un pensamiento único. Es más, muchas veces las autoridades elegidas para proteger al Perú han sido para atacar a los contrarios y poder cuidar que muchos prófugos no sean atrapados", afirmó.

Propuestas contra la criminalidad

Como parte de sus propuestas, Massé incluye la implementación de rondas campesinas urbanas y comités de autodefensa para Lima, asegurando que dichas organizaciones han ayudado a enfrentar la criminalidad en la región Cajamarca, por lo que aseguró que "no es nada descabellado" imitar este modelo en la capital como una forma de complementar el trabajo de las fuerzas del orden.

De igual forma, plantea que el Perú renuncie a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), "para que no exista ningún fallo que corrija" lo que el país necesita.

Por otro lado, consultado sobre la gestión del presidente José Jerí, aseguró que la población "tenía fe" en que esta gestión podía impulsar un cambio; sin embargo, tras revelarse que mantuvo una reunión extraoficial con un empresario chino, dijo que la confianza de la ciudadanía se ha diluido.

Afirmó que su expectativa inicial era que Jerí pueda reunirse con los candidatos que pasen a la segunda vuelta y trabajar en cooperación hasta el cambio de mando "para no perder el tiempo"; sin embargo, actualmente ve esta posibilidad "cada vez más lejana".

"Lamentablemente, lo que él ha decidido, porque solamente lo ha decidido, lo descalifica total y seguramente será vacado, porque no habría otra explicación", aseveró.