Elecciones 2026: JNE deja fuera de carrera electoral a la congresista Ana Zegarra por sentencia firme

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la apelación de Somos Perú y confirmó la decisión que, en primera instancia, había dejado fuera a la parlamentaria por contar con una sentencia firme por el delito de falsa declaración.

La congresista de Somos Perú, Ana Zegarra, no continuará en la carrera electoral como candidata a diputada por la región Loreto.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la apelación presentada por su partido y , por tanto, confirmó la decisión que, en una primera instancia, aceptó una tacha en su contra por contar con una sentencia firme por el delito contra la Administración Pública.

El colegiado evaluó el caso de Zegarra el miércoles 21 de enero, durante una audiencia pública virtual. En dicha sesión, la defensa legal de la congresista, Michell Samaniego, sostuvo que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Maynas, que evaluó el caso en una primera etapa, le habría impuesto una “muerte civil”, pese a que —según argumentó— su situación jurídica “es provisional”.

Asimismo, indicó que la parlamentaria “mantiene intacto su estado de inocencia” y que el fallo en su contra “aún es revisable”, debido a que existen recursos pendientes de resolución.

La resolución con el detalle de la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se conocerá en las próximas horas.