Elecciones 2026: Renovación Popular y Avanza País apelaron rechazo de candidaturas de Luis Aragón y Patricia Chirinos

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó este miércoles 28 de enero una nueva audiencia pública, en la que evaluó 17 expedientes vinculados a la improcedencia de candidaturas e infracciones al principio de neutralidad electoral, en el marco del proceso hacia las Elecciones Generales 2026.

Durante la sesión, se abordaron los casos de resoluciones que, en una primera instancia, dejaron fuera de la contienda electoral al legislador Luis Aragón, postulante a diputado por Avanza País en la región Cusco, y a la parlamentaria Patricia Chirinos, candidata al Senado por Renovación Popular.

La máxima instancia del organismo electoral dejó al voto ambos casos, por lo que se espera que en las próximas horas emita un pronunciamiento sobre la continuidad de las candidaturas de los legisladores mencionados en la contienda electoral de 2026.

¿Qué sucedió en el caso de Luis Aragón?

A mediados de enero, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco declaró improcedente la candidatura del congresista de Acción Popular, Luis Ángel Aragón Carreño, quien buscaba postular a la Cámara de Diputados por el partido Avanza País en las Elecciones Generales 2026.

La decisión se sustentó en que la autorización presentada por Aragón para participar en los comicios por una organización política distinta a Acción Popular, partido al que se encuentra actualmente afiliado, carecía de validez legal, según concluyó el órgano electoral.

Durante la audiencia, el abogado Johan Ramírez Chavarry, designado por Avanza País, solicitó al Pleno del JNE revocar la resolución del JEE Cusco, al sostener que la exclusión de Aragón se originó por un error material subsanable, y que dicha omisión no debía prevalecer sobre el derecho fundamental a la participación política del legislador.

Asimismo, indicó que otro militante de Acción Popular participa en el presente proceso electoral y que su candidatura sí fue admitida por el Jurado Electoral Especial de Huancavelica.

"Es conveniente referirles que un correligionario, al que igual que él [Luis Aragón], está participando en la región Huancavelia, y es tanto así que el JEE Huancavelica, mediante resolución N° 120, inscribió al candidato a senador Kenyon Eduardo Durand Bustamante", señaló.

¿Qué ocurrió con la candidatura de Patricia Chirinos?

El 20 de enero, el Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao rechazó la inscripción de la lista al Senado, que incluía a la candidatura al Senado de la congresista Patricia Chirinos, al advertir vulneraciones a las normas de democracia interna y el vencimiento de los plazos para subsanar observaciones.

Según el organismo electoral, la agrupación política no presentó una lista completa de candidatos elegidos bajo los mecanismos legales, debido a que solo uno de los dos postulantes fue seleccionado mediante elecciones primarias. En contraste, la candidatura de la parlamentaria Patricia Chirinos fue definida a través de una designación directa, lo cual —de acuerdo con el JEE del Callao— contraviene la normativa electoral vigente.

Durante la audiencia, el abogado Virgilio Hurtado, en representación del partido Avanza País, señaló que la decisión del JEE del Callao afecta el derecho de participación políticas de los postulantes y de los afiliados al partido para elegir a sus representantes.

Asimismo, sostuvo que el partido sí cumplió con presentar las 86 candidaturas al Senado exigidas por ley y que estaba legalmente habilitado para aplicar el mecanismo de designación directa.