Elecciones 2026: partidos y candidatos deben presentar primer reporte de gastos de campaña hasta el 20 de marzo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que los partidos políticos y candidatos tienen plazo hasta el 20 de marzo para presentar el primer reporte de ingresos y gastos de campaña con miras a las Elecciones Generales 2026.

Según la Resolución N.° 0001-2026-GSFP/ONPE, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, la obligación alcanza a todas las organizaciones políticas y candidaturas inscritas ante los Jurados Electorales Especiales, así como a los responsables de campaña designados por cada agrupación.

El organismo electoral precisó que este primer reporte debe incluir la información financiera sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante el periodo de campaña, el cual comprende desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 13 de marzo de 2026.

A través de un video informativo, la ONPE indicó que los candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino deben presentar directamente su información financiera ante el organismo electoral. En el caso de los postulantes a la fórmula presidencial, la presentación del reporte corresponde a la organización política por la cual participan.

La ONPE recordó además que la información financiera debe ser presentada incluso si no se han recibido aportes ni realizado gastos durante el periodo de campaña electoral.