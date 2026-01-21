Últimas Noticias
Elecciones 2026: partidos y candidatos deben presentar primer reporte de gastos de campaña hasta el 20 de marzo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que la presentación del informe es obligatoria incluso si no se registraron aportes o gastos, y debe incluir toda la información financiera correspondiente al periodo comprendido entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que los partidos políticos y candidatos tienen plazo hasta el 20 de marzo para presentar el primer reporte de ingresos y gastos de campaña con miras a las Elecciones Generales 2026.

Según la Resolución N.° 0001-2026-GSFP/ONPE, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, la obligación alcanza a todas las organizaciones políticas y candidaturas inscritas ante los Jurados Electorales Especiales, así como a los responsables de campaña designados por cada agrupación.

El organismo electoral precisó que este primer reporte debe incluir la información financiera sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante el periodo de campaña, el cual comprende desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 13 de marzo de 2026.

A través de un video informativo, la ONPE indicó que los candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino deben presentar directamente su información financiera ante el organismo electoral. En el caso de los postulantes a la fórmula presidencial, la presentación del reporte corresponde a la organización política por la cual participan.

La ONPE recordó además que la información financiera debe ser presentada incluso si no se han recibido aportes ni realizado gastos durante el periodo de campaña electoral.

Extracto de la resolución publicada en El Peruano.
Extracto de la resolución publicada en El Peruano. | Fuente: RPP

Declaración obligatoria según la ley

La ONPE recordó que la normativa electoral exige la presentación de dos reportes financieros obligatorios durante el proceso electoral, como parte de los mecanismos de control y fiscalización del financiamiento político.

El incumplimiento de esta disposición puede generar responsabilidad administrativa y sanciones, conforme a la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

Asimismo, la ONPE indicó que el primer reporte debe comprender el periodo que va desde la convocatoria a elecciones hasta 30 días calendario antes de los comicios, incluyendo las elecciones primarias, por lo que todas las organizaciones que participaron en ese proceso están obligadas a transparentar el origen y destino de los recursos utilizados.

