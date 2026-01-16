Elecciones 2026: Perú Primero apela resolución que rechaza candidatura al Senado de Mario Vizcarra

El personero legal del partido Perú Primero presentó un recurso de apelación luego de que la candidatura al Senado de Mario Vizcarra fuera rechazada el 11 de enero último, por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, al registrar una condena por el delito de peculado del año 2005.

En el documento presentado por el abogado José Luis Alvarado, se sostiene que Mario Vizcarra no tiene ninguna condena vigente, que se encuentra rehabilitado y que, por ello, se solicita que el caso sea evaluado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como segunda y definitiva instancia.

El argumento principal del tribunal para declarar improcedente la candidatura de Mario Vizcarra, se refiere a que contar con una condena firme constituye un impedimento insubsanable bajo el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y el artículo 34-A de la Constitución, los cuales prohíben la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios, incluso si han sido rehabilitadas.

Con este recurso, el partido político espera tener en el Pleno del JNE una nueva oportunidad para que en una audiencia pública virtual pueda verse este caso y determinar si el líder de Perú Primero continuará en carrera electoral.

Candidatura a la presidencia a la espera de fallo

Mario Vizcarra y su agrupación política también se encuentran pendientes del resultado de otra evaluación por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Recordemos que el Pleno evaluó el jueves 15 de enero en audiencia virtual, la apelación de Perú Primero luego de que se rechazó la candidatura presidencial de Mario Vizcarra en una primera etapa, también por su condena por peculado.

La decisión del Pleno del JNE será clave para determinar si el hermano del expresidente Martin Vizcarra sigue en la contienda electoral con miras a las Elecciones Generales del próximo 12 de abril.