JNE evaluó apelaciones por tachas contra los candidatos presidenciales Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga

Las defensas legales de los partidos Perú Primero y Renovación Popular expusieron sus argumentos ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en audiencia pública virtual realizada este jueves 15 de enero.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto este jueves 15 de enero, tras una audiencia pública virtual, la apelación presentada por el partido Perú Primero, cuya fórmula presidencial encabeza Mario Vizcarra, contra la resolución que rechazó en primera instancia la inscripción de su candidatura

La apelación fue interpuesta luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declarara fundadas tres tachas electorales presentadas por ciudadanos, quienes sostienen que la condena por peculado de 2005 que registra Vizcarra podría —conforme a ley— impedirle postular a un cargo de elección popular.

La defensa legal del partido estuvo a cargo del candidato al Senado y exministro Alejandro Salas y del abogado Virgilio Hurtado. A la audiencia también asistió el propio Martín Vizcarra.

Durante su exposición, Salas afirmó que se han vulnerado los derechos de participación política y de resocialización del candidato, y sostuvo que Mario Vizcarra cuenta con una rehabilitación vigente, cuya apelación —según indicó— fue declarada improcedente.

"El derecho a elegir y ser elegido es la piedra angular de la democracia. Acudimos hoy ante ustedes vía recurso de apelación como máxima instancia electoral, buscando la protección de dos derechos humanos: el derecho a la participación política y el derecho a la resocialización. Estos derechos no han sido ni salvaguardados por el Jurado Electoral de Lima Centro 1, por cuanto la resolución [emitida] atenta directamente no solo contra el señor Mario Vizcarra y el partido Perú Primero, sino también contra la propia integridad del proceso electoral", indicó.

Y agregó: "En el presente caso, la situación jurídica del señor Mario Vizcarra está absolutamente clara. Él tiene una rehabilitación vigente que intentó ser apelada y la apelación fue declarada improcedente".

Por su parte, los ciudadanos que interpusieron las tachas, a través de sus abogados, argumentaron que la Ley 30717 es clara al establecer, en su artículo 107, que toda persona condenada por delitos dolosos como peculado, colusión o corrupción de funcionarios, incluso si ha sido rehabilitada, se encuentra impedida de postular a cargos de elección popular, por lo que Vizcarra no estaría habilitado para participar en estos comicios.


Exministro Alejandro Salas junto a Mario Vizcarra durante su exposición ante el Pleno dle JNE.
Exministro Alejandro Salas junto a Mario Vizcarra durante su exposición ante el Pleno dle JNE. | Fuente: RPP
El caso de Rafael López Aliaga

El segundo caso que evaluó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue el de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular. En su contra se presentaron dos tachas por un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna de su organización política. Aunque ambas fueron rechazadas en una primera instancia por el Jurado Electoral Especial, los ciudadanos que las promovieron apelaron, por lo que el caso llegó al Pleno del JNE.

Durante la audiencia, Carlos Salazar, abogado acreditado por Renovación Popular, sostuvo que ningún militante ni ciudadano impugnó las resoluciones emitidas por la ONPE sobre el desarrollo de las elecciones primarias del partido.

"No existe supuesto establecido que mencione que la no actualización del estatuto de un partido político tiene como consecuencia la exclusión o el castigo a la no participación de una organización política en un proceso electoral", indicó.

Al igual que el caso de Vizcarra, el expediente de López Aliaga quedó al voto, por lo que la decisión final del Pleno del JNE se conocerá en las próximas horas.

Carlos Salazar, defensa legal del partido Renovación Popular.
Carlos Salazar, defensa legal del partido Renovación Popular. | Fuente: RPP
