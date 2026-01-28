Patricia Correa, candidata al Senado por Ahora Nación: "Hoy tenemos impunidad frente a hechos como los asesinatos de 50 ciudadanos"

Correa sostuvo que se requiere una "reevaluación" del rol parlamentario, pues actualmente existe un "divorcio" entre la representación política y las necesidades reales de la población.

Patricia Correa, exministra de Educación y actual candidata al Senado por el partido Ahora Nación, enfatizó la necesidad de recuperar el rol de representación y control político del Parlamento, ante lo que consideró un escenario de impunidad que se ha vivido en el periodo actual.

"Hoy tenemos impunidad frente a hechos lamentables como los asesinatos de 50 ciudadanos y ciudadanas, pero también a estas injusticias que hoy tenemos al frente, que se dan en el propio Congreso, y que parten también del Ejecutivo", indicó en diálogo con RPP.

Correa hizo referencia a la falta de justicia en el país en casos como el de Víctor Santisteban, fallecido hace un año durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Según la candidata, la impunidad frente a estos hechos es un punto de partida para reevaluar el rol del Legislativo.

"Requerimos también hacer control político, legislar y representar", señaló Correa, quien sostuvo que actualmente existe un "divorcio" entre la representación política y las necesidades reales de la población.

Prioridades en educación y salud

Sobre las propuestas de Ahora Nación en educación y salud, precisó que la prioridad fundamental es "la primera infancia". Apuntó que mientras los indicadores de anemia bordeen el 50% a nivel nacional, e incluso superando esta cifra en regiones como Puno, "no hay posibilidad" de hablar sobre educación de calidad.

"No podemos hablar por tanto de una educación de calidad si no hay una primera infancia atendida de manera intersectorial, de manera intergubernamental", mencionó.

Correa señaló que esta priorización incluye una estrategia de acompañamiento en la transición de los alumnos desde la primaria, pasando por la secundaria y llegando a la educación superior, niveles cuya calidad se ha visto afectada y ha abierto una brecha en la empleabilidad por decisiones de un Congreso que "mira la educación como un negocio".

"Nosotros consideramos que la educación superior tiene que ser vista como una trayectoria donde se diversifique la oferta y se le dé igual de importancia a la educación superior técnica, que hoy lamentablemente está venida a menos", sostuvo.

Para Correa, se requieren leyes que abarquen reformas en la Constitución en temas de educación y que garanticen la autonomía de entidades como la Sunedu.

Finalmente, consideró que el presidente José Jerí debería "dar un paso al costado" para permitir la elección de una nueva Mesa Directiva, mecanismo que consideró necesario frente a la crisis actual; pero afirmó que el Congreso "no quiere dar ese paso".