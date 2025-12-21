Acción Popular inició proceso de expulsión del partido contra Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo, dice Julio Chávez

Continúan las repercusiones a la interna de Acción Popular, luego de que, el pasado 15 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolviera declarar nulas las elecciones primarias del partido, tras identificar “vicios sustanciales” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

Al respecto, Julio Chávez, presidente de la referida agrupación política, en diálogo con RPP, dio detalles del Plenario Nacional del partido, realizado ayer, en el que se acordaron acciones para hacer frente a la crisis interna derivada de las primarias, en las que se habría cometido un presunto fraude relacionado a los delegados que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial de la lampa, en las elecciones del 7 de diciembre.

"El pronunciamiento del JNE ha dejado claro que hubo un fraude en las primarias de Acción Popular, que hubo una sustitución, un cambiazo de los delegados que, oficialmente, fueron proclamados como delegados electos y que, a su vez, eran electores en la jornada del 7 de diciembre. Eso ya no tiene ninguna discusión porque el jurado, por esa razón, nos ha dejado fuera de la competencia general", indicó Chávez.

En ese sentido, el presidente de Acción Popular señaló a Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Electoral del partido, de ser una de las principales responsables del presunto fraude. Como se sabe, Pajuelo, en su calidad del titular de dicho comité, fue la encargada de remitir a la ONPE la lista de delegados habilitados para votar en las internas del 7 de diciembre.

"Evidentemente, el partido ha acordado también que tiene que defenderse [...] En la trama del fraude hay responsabilidad individual, penal y disciplinaria de algunos militantes nuestros, como la señora Pajuelo, y quienes han colaborado o la han incentivado a ese fraude", sostuvo el dirigente.

Acción Popular inició proceso de expulsión de oficio contra Barnechea y Pajuelo

Julio Chávez señaló que la responsabilidad, además de a Pajuelo, alcanza a "los delegados suplantadores que sabían que no habían sido elegidos y que, a pesar de eso, fueron a votar consumando el fraude". Pero no solo a ellos, sino también a Alfredo Barnechea, quien sería el principal beneficiado del presunto fraude, y a otros correligionarios vinculados con él.

Las suspicacias han ido en aumento después de que el dominical Punto Final, en su edición del 7 de diciembre, difundiera unos presuntos audios entre Pajuelo y un militante identificado como Jhon Plasencia, en el que ella le pedía favores durante el desarrollo de las primarias de la lampa a cambio de un puesto laboral en el Congreso, presuntamente con la venia de Ilich López, tercer vicepresidente del Legislativo.

"Hay un audio que se ha difundido en que la señora Pajuelo hace alusión a algunas personas en este intercambio de favores de dinero y de puestos en el Congreso de la República, y menciona claramente a Alfredo Barnechea, menciona al tercer vicepresidente del Congreso, militante de Acción Popular, Ilich López, como que él estaría dando los puestos de trabajo en el Congreso y, obviamente, menciona, no con nombre propio, pero da a entender al señor Jorge Quintana, exalcalde de Jesús María", sostuvo Chávez.

"Obviamente, hay muchas cosas que se relacionan, porque la señora Tania Abad, que es jefa de Gabinete de Asesores de Ilich López, era candidata a la segunda vicepresidencia en la fórmula de Alfredo Barnechea, que además es sobrina de Juan Abad, que es el secretario general del partido. Entonces hay razones para creer que, con toda lógica, la señora Pajuelo no ha actuado sola y no ha actuado en su beneficio, porque finalmente ella no se favorecía directamente con esto, sino favorecía a la candidatura de Alfredo Barnechea", remarcó.

Ante ello, Chávez Chiong anunció que todos las personas involucradas "están siendo comprendidas no solamente en una denuncia penal, sino además en un proceso disciplinario de expulsión de oficio, que ya el Comité Ejecutivo había acordado". Es decir, la expulsión alcanzaría a Barnechea y Pajuelo.

"La denuncia penal que se está formulando, así como el proceso disciplinario de oficio de expulsión, es para todas los que, presuntamente, han sido parte de la trama del fraude. Ya el proceso determinará el nivel de responsabilidad que, individualmente, tenga cada uno, pero el solo hecho de haber sido mencionado [Barnechea] en un audio y ser el directamente beneficiado del fraude, lo sindica como parte, justamente, de toda esta organización", señaló.

Respecto a Barnechea, Chávez indicó además que este no acudió al Plenario Nacional de ayer y que se ha decidido vacarlo de la presidencia del Consejo de Plan de Gobierno del partido.

"El plenario, el día de ayer, esperaba la presencia de Alfredo Barnechea, no solamente para dar cara y explicaciones de qué es lo que había pasado, sino además porque hace año y medio, a sugerencia mía, el plenario le encargó a Alfredo Barnechea la presidencia del Consejo de Plan de Gobierno con una sola tarea: hacer el Plan de Gobierno de Acción Popular. Ayer tenía él que rendir cuenta de ese encargo, y no se presentó, no envió el plan de gobierno, lo que fue considerado una falta de respeto para el plenario. Así que el plenario decidió vacarlo como presidente del Plan de Gobierno, que es una sanción interna que él ha recibido por lo pronto el día de ayer", sostuvo.

Acción Popular renovará su dirigencia a nivel nacional

El presidente de Acción Popular indicó que el Plenario Nacional acordó "renovar toda la dirigencia a nivel nacional".

"Estamos hablando del Comité Ejecutivo Nacional, comités departamentales, provinciales, distritales y, seguramente, con ello los órganos especializados del partido también. Esto tiene como fecha límite fines de abril, porque a fines de abril vence el mandato del actual secretario general nacional. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a ir a las elecciones regionales y municipales con nuevos dirigentes", destacó.

Comunicado de la Presidencia de @AccionPopular sobre acuerdos del Plenario Nacional.

Adelante! pic.twitter.com/Oda8qiItyr — Julio Chávez (@jchavezchiong) December 21, 2025